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Политика
Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет

Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал неутешительный прогноз о сроках возможной континентальной войны.
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По мнению эксперта, такой глобальный вооруженный конфликт вероятен в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что речь не идет о ближайших годах.

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"Я считаю, что война будет, возможно... в следующие 10–20 лет", — заявил командующий ВМС Германии. Он добавил, что исходя из этого, не надо делать упор на двусторонние партнерства стран, и призвал организовывать "более тесные союзы".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военные объекты в Брестской области. Политик объяснил, что Белоруссия и Россия вынуждены оборонять свои рубежи, поскольку сегодня возникает в этом необходимость. По его словам, сейчас возле границы с Украиной находится самая дорогостоящая система безопасности.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что наши страны выступают против полномасштабного вооруженного конфликта. И причина не в том, что это по сути плохо, а в памяти о Великой Отечественной войне.

Напомним, в феврале в республике пройдут учения Белоруссии и России "Союзная решимость – 2022". Военные отработают свои действия на пяти полигонах и других участках.

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Фото: US Navy/globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 15:41 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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