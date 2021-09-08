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Политика
ВЦИОМ: "Новые люди" проходят в восьмую Думу

ВЦИОМ: "Новые люди" проходят в восьмую Думу

У партии Алексея Нечаева "Новые люди" есть шансы пройти в Государственную Думу восьмого созыва. Такой вывод делает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основе социологического опроса, проведенного менее чем за две недели до голосования.
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Исследование было посвящено шансам непарламентских партий попасть в новую Думу. Поквартирные и телефонные опросы проводились в несколько этапов – с июня по начало сентября 2021 года.

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На пути к переменам: "Новые люди" представили предвыборную программу

За последние несколько месяцев предпочтения избирателей существенно изменились. Фаворитом первого, июньского опроса была Партия пенсионеров, но результаты сентябрьского исследования показали, что рейтинг политсилы начал снижаться.

В отличие от Партии пенсионеров, "Новые люди" демонстрируют устойчивую позитивную динамику. В июне им отдавали предпочтение лишь 1,2% респондентов, в июле – 2,5%, а в сентябре проголосовать за партию Алексея Нечаева выразили готовность уже 4,2% опрошенных, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Партия пенсионеров и "Новые люди" являются безусловными фаворитами предвыборной гонки среди непарламентских партий, делают вывод социологи. А если учитывать только активных избирателей, то шансы партии Алексея Нечаева увеличиваются еще больше, отметил Федоров.

Вероятность попадания в новую Думу других непарламентских партий существенно ниже. Так, рейтинг "Яблока" за две недели до голосования составил 2,3%, экологической партии "Зеленые" – чуть более 1%. Уровень одобрения остальных участников предвыборной гонки не дотягивает даже до 1%.

Самый высокий процент поддержки "Новых людей" исследователи зафиксировали в Рязанской области, где партия успешно выступила на прошлогодних выборах в местный парламент. Проголосовать за партию Нечаева готовы 8,7% жителей региона, а среди активных избирателей – 10,3%.

Сильны позиции "Новых людей" и в Московской, Новосибирской, Томской областях, Краснодарском крае и Удмуртии. В этих регионах партия также преодолевает пятипроцентный барьер, подсчитали эксперты ВЦИОМ.

"Спонтанная известность партии с июня по сентябрь выросла с 2 до 14% – в семь раз, а известность с подсказкой – с 17 до 38%. "Новые люди" отлично сработали на узнаваемость", – отметил Федоров.

По его словам, основной электорат партии сосредоточен в возрастной категории от 18 до 37 лет. Самая высокая поддержка политсилы наблюдается в Южном и Центральном федеральном округах в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, следует из результатов исследования.

Социологи зафиксировали повышенный запрос на перемены. "51% респондентов намерены голосовать за кандидата, который настроен на обновление", – уточнил Федоров.

По результатам опроса глава ВЦИОМ озвучил прогноз по непарламентским партиям. По его словам, у "Новых людей" наиболее высокие шансы на преодоление пятипроцентного барьера (интервал 3,9-6,1%). В затылок им дышит Партия пенсионеров – 4,9%. Шансы "Яблока" и "Зеленых" существенно ниже – 3,3 и 1,3% соответственно.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Потребность в переменах выросла после пенсионной реформы, прокомментировал результаты исследования лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. "Смена правительства дала надежды на позитивные перемены, но к сентябрю 2021 года кредит доверия был исчерпан", – констатировал он.

Запрос на перемены должен быть удовлетворен, а власти необходимо завоевывать доверие общества, убежден политик. "В Думе должна появиться новая партия, которая будет продвигать перемены в стране", – сказал Нечаев.

Сложившуюся ситуацию политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал исторической. "Впервые появилась возможность малых партий преодолеть пятипроцентный барьер", – заявил эксперт.

"Новые люди" успешно сформировали свой электорат, но за оставшееся до выборов время нужно продолжить наращивать число сторонников и активно мобилизовать людей, считает политолог. Он отметил, что до 30% людей делают свой выбор на избирательных участках – такое поведение повышает шансы партии Нечаева, считает Гращенков.

"В российском обществе есть запрос на прогресс. Кроме "Новых людей" никто этот запрос не удовлетворяет", – резюмировал эксперт.

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Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Автор: 8 сентября 2021, 19:54

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