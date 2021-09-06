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Политика
Актер Алексей Гаврилов идет в политику с партией "Новые люди"

Актер Алексей Гаврилов идет в политику с партией "Новые люди"

Звезда сериалов Алексей Гаврилов, исполнивший роль Гоши в "Универе", решил заняться политикой и распилил "бюджет".
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В Сети появилось интересное видео: в Твери на набережной актер пилит бревно с надписью "бюджет". Акция сразу привлекла внимание горожан, которые поддержали Алексея Гаврилова, а он, отложив пилу, сделал фото и пообщался с гражданами. Знаменитый Гоша из "Универа" даже сделал политическое заявление:

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"Для нас с вами – для людей – власти мало что делают. Зато все красиво на бумаге и в презентациях, которые губернаторы показывают президенту. Однако, выходя на улицу, мы видим совсем иную картину. Я выступаю за то, чтобы во власть приходили новые люди с современными взглядами, которые знают проблемы и как их решать. Я против голых отчетов и распила бюджета. Пора уже начать что-то делать для людей. Именно эту задачу ставят перед собой "Новые люди".

"Люди важнее" – вот лозунг партии "Новые люди", которая появилась всего год назад и за это время успела завоевать миллионы сторонников по всей России. Примечательно, что под знамена партии уже встали многие известные люди. Например, советником лидера «Новых людей» по культуре является актер Сергей Жигунов. Партию поддерживают телеведущие Юлия Барановская и Елена Летучая. Московский список кандидатов партии в Госдуму возглавляет звезда КВН из сборной РУДН, продюсер Сангаджи Тарбаев.

Вполне органично в этом списке смотрится и звезда сериалов Алексей Гаврилов. Актер подчеркнул, что в современной России его интересуют не только вопросы культуры, но и произвол чиновников, поэтому он решил присоединиться к партии "Новые люди".

Фото: пресс-служба

"Я из обычной семьи. Мой папа – военный, мама – инженер, дедушка – металлург. Мы знаем о реальных проблемах, потому что решаем их каждый день. В "Новых людях" – обычные люди со всей страны, которые четко знают проблемы своего двора, своего района, своего города. Они знают, что им действительно нужно. И мы будем решать старые проблемы по-новому", – отметил Гаврилов.

Возможно, в скором времени актер посетит и другие города России. Оригинальную акцию в Твери он провел 5 сентября. Гаврилов обратил внимание на архитектуру города, особенно – на его запущенное состояние. Он не исключил, что имеет место нецелевое использование бюджетных средств. Так, построенный весной этого года Монастырский мост, который покрылся ржавчиной еще до открытия, совершенно не впечатлил артиста.

"На молодежную политику правительство Тверской области тратит 30 млн. рублей, на социальный бюджет – 50 млн., а в Монастырский мост, ведущий в никуда, было вложено аж 155 млн. рублей. При этом огромное количество семей с маленькими детьми живет за чертой бедности, получая мизерные подачки от государства, – заявил Гаврилов.

Актер вместе с активистами тверского штаба "Новых людей" прогулялся по Монастырскому мосту и даже посчитал, что каждый шаг стоил региону примерно полтора миллиона рублей. О нецелевом использовании бюджетных средств, по его словам, известно практически всем.

Гаврилов решил наглядно показать, как чиновники "пилят" бюджет. Возле нового памятника Андрею Дементьеву на Набережной Степана Разина, напротив некогда визитной карточки Твери – Речного вокзала – Гаврилов распилил массивное бревно с надписью "бюджет" прямо на глазах у изумленных прохожих.

"Свежесть идей и глубина их проработки привлекают меня в партии "Новые люди". Когда во власть придут новые политики, проблема коррупции наконец-то начнет решаться", – объяснил горожанам артист.

Отметим, что партия "Новые люди" предлагает сделать выборными должности мэров и губернаторов, чтобы они несли ответственность перед избравшими их гражданами. Кроме того, "Новые люди" выступают за строгий общественный контроль над расходованием бюджетных средств и строгое наказание за неэффективные траты.

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Фото: пресс-служба
Автор: 6 сентября 2021, 19:56

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