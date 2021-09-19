Создатель "Лаборатории Касперского" оценил техническую реализацию онлайн-голосования

Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками.

В Москве продолжаются выборы депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципального района Щукино. Жители столицы активно реализуют свое избирательное право через дистанционное электронное голосование. За три дня, 17-19 сентября, онлайн-система несколько раз подверглась массированным атакам хакеров, однако успешно справилась с ними.

Технические специалисты гарантируют, что внешние атаки не смогли привести к сбоям в ДЭГ. Генеральный директор "Лаборатории Касперского" рассказал в эфире телеканала "Москва 24" о работе системы онлайн-голосования. Евгений Касперский также объяснил, как изменилась электронная платформа в этом году.

Он уточнил, что в системе ДЭГ появился новый функционал, к примеру, возможность мониторинга результатов с помощью "красивых" графиков. "Система становится зрелой", – подчеркнул эксперт. Касперский отметил, что голосование является очень важным мероприятие, поэтому не удивительно, что происходят атаки на электронную систему.

"В результате DDoS атак, естественно, происходит некоторая деградация функционала. В данном случае ничего страшного не произошло, голосование шло почти в штатном режиме, единственное – средства мониторинга немного тормозили. В этом нет ничего критического, просто в будущем надо готовиться к тому, чтобы системы были готовы к подобным атакам и чтобы деградации не происходило. Чтобы они были сильнее защищены", – отметил эксперт.

Он сравнил DDoS атаки с пробками на улицах из-за большого количества машин. "Вот примерно тоже самое в сети – если слишком много запросов, а к ним еще подмешиваются мусорные запросы, то в общем-то сетку может парализовать. В данном случае этого не произошло, деградация была в производительности, но не очень высокая", – подчеркнул Касперский.