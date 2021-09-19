Показатели явки среди участников дистанционного электронного голосования в Москве достигли 90%

Показатели явки среди участников дистанционного электронного голосования в Москве заметно опережают число пришедших на избирательные участки. По сообщению Общественного штаба по наблюдению за выборами, к настоящему времени в выборах уже приняли участие 90% москвичей, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании. Общие же показатели явки по избирательным участкам и дистанционному голосованию составляют 36,37%.



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