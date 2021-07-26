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Политика
ЭИСИ: пандемия ударила по рейтингу политиков по всему миру

ЭИСИ: пандемия ударила по рейтингу политиков по всему миру

Пандемия коронавируса обрушила рейтинги политиков в большинстве стран мира: общество устало от ограничений и недовольно ростом заболеваемости. Такой вывод содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
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Зачастую падение рейтингов власти фиксируется в период введения новых ограничений, но в ряде стран антиковидные меры были мягче (Бразилия, Мексика), однако и там люди стали меньше доверять своим политикам, отметили авторы доклада "Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19". Например, рейтинг неодобрения бразильского лидера Жаира Болсонару в июле достиг 51%.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В Германии на фоне введения комендантского часа и посещения непродовольственных магазинов по предварительной записи уровень одобрения правящего блока ХДС/ХСС рухнул до рекордно низких 23%. Во Франции рейтинг президента Эммануэля Макрона был около 40%, к апрелю текущего года опустился до 33%.

"Власть оказывается под шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия", – говорится в докладе ЭИСИ.

Падение рейтингов властей происходит повсеместно, констатировал один из авторов доклада, политолог Глеб Кузнецов. Если раньше исключением из правил казалась Австралия, то в минувшие выходные там прошли масштабные митинги, закончившиеся арестом более сотни протестующих, отметил эксперт.

Коронавирус нанес мощный удар и по рейтингам оппозиции. Граждане сочли, что готового рецепта по борьбе с пандемией нет ни у кого, а смена власти может привести к еще большей нестабильности, пояснили авторы доклада.

"Рейтинги оппозиции рухнули во многом оттого, что люди понимают — для борьбы с пандемией нужно больше ресурсов и при общем падении доверия политикам все-таки больше доверяют тем, у кого больше ресурсов и опыта для решения проблем", — приводит газета "Известия" слова соавтора доклада Екатерины Соколовой.

Граждане выражают недовольство действиями властей, но понимают, что оппозиция не может предложить ничего другого, прокомментировал тренд Глеб Кузнецов. Политолог уверен, что рейтинги политиков восстановятся после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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Фото: Carlo Cozzoli / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 13:43 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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