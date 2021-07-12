Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Понедельник
12 июля
Лента новостей
15:16
Похоронившего жену Инина сжирает проклятый рак
15:15
Решетова показала украшение по цене квартиры
15:08
"Как же жаль": состояние сына Миддлтон довело людей до слез
15:07
Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца
14:53
Военный эксперт Петров рассказал о проблемах в украинской армии
14:49
"Хочется приносить людям пользу": молодая юристка рассказала о важности финансовой грамотности
14:43
Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения
14:31
В Индии от ударов молний погибли 49 человек
14:23
Официально: Кикабидзе снялся в 7 сезоне "Сватов"
14:22
"Не успел": Умирающего от рака Юдашкина сразила страшная напасть
14:17
Житель ХМАО избил прибывших на вызов полицейских
14:15
Ухажеры, предатели и церковь: как живет не имеющая друзей звезда "Деффчонок" Полина Максимова
14:12
Перенесшей страшную болезнь Успенской стало тяжело говорить
14:06
Помощница высказалась о сепсисе у тяжелобольной певицы МакSим
13:58
Под Петербургом известный гонщик сгорел в машине после ДТП
13:41
"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы
13:38
Макгрегор перенес серьезную операцию после поражения
13:35
"Объятия не похожи на дружеские": Прилучный расслабился на яхте с длинноногими двойняшками
13:27
Макеева сбежала из России после скандальной свадьбы
13:27
Выкуси, Питт: Джоли подогревает слухи о романе с темнокожим рэпером
12:57
В Люберцах нашли расчлененный труп женщины в сумке
12:56
Располневшая Пермякова из "Интернов" едва поместилась в кресле
12:42
"Это клон": с треском провалившаяся Спирс изменилась до неузнаваемости
12:40
"Разозлилась и послала его": Учинившая скандал с бывшим мужем звезда "Дома-2" излила душу
12:33
Больше не вместе? Тимати заподозрили в расставании с Сафаровой
12:20
В Южно-Сахалинске в результате ДТП перевернулся танк
12:11
Попросила близких молиться: актриса Антонова бросилась к медикам
11:58
Раздетая Туктамышева всполошила публику
11:47
Завалил букетами: Корчевников показал любимую женщину
11:41
Неслучайное нападение: звезду "Не родись красивой" Антипенко страшно избили в палатке
11:30
В России за сутки коронавирусом заразились больше 25 тысяч человек
11:29
В Астрахани 10 человек госпитализировали после посещения кафе
11:24
Дочь Пугачевой утерла нос 50-летней сестре
11:09
Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной
10:59
Отключили от ИВЛ: в Сети появились шокирующие кадры со звездой сериала "Клон" в реанимации
10:54
"Он предложил мне заняться сексом": неадекватный фанат преследует пожилую мать Децла
10:13
"Я себя презираю": уведшая мужа из семьи актриса Лужина осталась в одиночестве
10:05
"Во мужик!": голый Моргенштерн восхитил родственников невесты
10:04
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко под давлением Москвы идет на реформу конституции
09:54
Многодетная мать погибла под Нижним Тагилом во время дайвинга
09:34
58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом
09:25
Элитная яхта и молодой спутник: отдыхающая Бабкина ошарашила россиян
09:13
Швейцарский оператор "Северного потока" заявил о вреде санкций США для Украины
09:01
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
08:47
Умирающая МакSим начала гнить изнутри: Как у Началовой
08:37
На Кубани 3 человека погибли в ДТП с микроавтобусом
08:12
Эксперт Жаворонков: Россияне могут остаться без пенсий
06:23
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
04:34
Довольный Петров снял себя и соперника Козловского на фоне писсуаров
02:36
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 12 июля
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все становится зараженным": Приходько дала оплеуху вышедшей на сцену театра Бузовой
В Молдове заявили о намерении провести референдум о присоединении к России
Экономист Романчук: "В Минске сами испугались того, что сказали о Евросоюзе"
"На мне миссия": Упекаемая за решетку Агурбаш объявила президенту войну
Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности
Намучилась сполна: Черная полоса Алисы Аршавиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения

Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения

Молдова рискует повторить "украинский сценарий", уверен председатель оппозиционной партии.
прочитано 337 раз

В воскресенье 11 июля в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. В зависимости от их итогов станет ясно, станет ли страна еще более ориентирована на запад или же развернет свой курс на Россию.

ПО ТЕМЕ

В Молдове заявили о намерении провести референдум о присоединении к России

Пока на выборах лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которую ранее возглавляла нынешний президент Майя Санду.

Основным соперником PAS является Блок коммунистов и социалистов. Им руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тем временем ситуация вс стране все больше накаляется. В молдавском обществе наметился серьезный раскол. Именно такие тенденции наблюдались на Украине в 2013 году. Многие граждане Молдовы боятся, что Запад поглотит страну, и от ее целостности и самобытности не останется следа.

Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На фоне этого оппозиционная партия "Патриоты Молдовы" предложила провести референдум о вхождении республики в состав России. Члены партии выдвигаются под лозунгом "Пора домой!" и считают, что большинство граждан в душе мечтают "вернуться домой".Такая инициатива вызвала жаркую дискуссию среди россиян.

"Как надоели, опять на нашу шею хотят сесть"; "Вас и так в России, как грязи полно"; "Никаких присоединений! Вы зачем нужны России? Без вас мы стали сильнее, богаче, красивее! Сами ребята, сами, сами!"; "Давно пора, и не только Молдове, но и многим другим союзным республикам. Вместе мы были сила, а сейчас нас ломают по веточке из веника. Попробовали бы весь веник сломать", – пишут в комментариях читатели "Дни.ру".

Председатель партии Михаил Гарбуз считает референдум необходимым для того, чтобы сохранить культуру и язык страны. Более того, этот шаг поможет воссоединиться с непризнанным Приднестровьем. В противном случае партийцы уверены, что в Молдове начнется гражданская война.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 14:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Элитная яхта и молодой спутник: отдыхающая Бабкина ошарашила россиян

Артистка опубликовала фото
Шоу-бизнес

58-летняя Дапкунайте ужаснула народ своим видом

Фигура артистки вызвала удивление
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой утерла нос 50-летней сестре

Лиза Галкина поставила Орбакайте в неловкое положение
Шоу-бизнес

Отказ от имущества и разрушение репутации: появились грязные подробности скандального развода Бородиной

Ведущая развязала войну

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+