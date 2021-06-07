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Политика
Венедиктов назвал Протасевича заложником: Находится под давлением

Венедиктов назвал Протасевича заложником: Находится под давлением

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов осудил российских журналистов.

Продолжение: Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх
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На прошлой неделе белорусский гостелеканал ОНТ представил интервью основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Блогер осудил оппозицию и признал вину в организации массовых несанкционированных акций протеста в стране.

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По мнению Алексея Венедиктова, это интервью является доказательством того, что Протасевич "находится под давлением" белорусских властей. Мол, Роман сказал это, потому что опасается за свою жизнь. Главред "Эха Москвы" считает блогера заложником.

Венедиктов отметил, что можно только присоединиться к требованиям об освобождении Протасевича, ведь тот задержан нелегально и незаконно. Также главред "Эха Москвы" считает: у российских журналистов нет профессиональной солидарности, чтобы понять омерзительность своих действий и высказываний.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. На борту находился Роман Протасевич. В небо вылетел истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29, чтобы якобы сопроводить самолет. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились.

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Фото: facebook.com / pr0tez / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 09:44 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость773356
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Гость769084
Это уродливое чмо, пиндосовский холуй еще смеет рот открывать. Давно пора сослать вна Украину!
И пуделя-венедиктова туда же!
Гость769084
Пожаловаться Ответить
Это уродливое чмо, пиндосовский холуй еще смеет рот открывать. Давно пора сослать вна Украину!
1

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