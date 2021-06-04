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Политика
Советник Тихановской о признании Протасевича: Видим заложника

Советник Тихановской о признании Протасевича: Видим заложника

Интервью с белорусским журналистом, одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем появилось накануне.
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Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что оппозиционера заставили говорить на камеру под пытками. Он обратил внимание, что во время интервью Роман Протасевич использует лексику, совершенно не свойственную ему.

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По словам эксперта, реплики задержанного очень похожи на те, что озвучивали до него другие политзаключенные. Советник Тихановской полагает, что на Протасевича оказали давление. "Я бы не обсуждал содержание (интервью – Прим.ред.). Мы просто видим, слышим заложника", – сказал Вячорка в эфире "Эха Москвы".

Ранее на видеозапись с журналистом отреагировал бывший сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов. Он пришел к выводу, что раскаяние Протасевича является искренним. Во время общения с силовиками его взгляды действительно изменились, уточнил специалист.

Напомним, что Роман Протасевич признал свою вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии в августе прошлого года. Журналист подтвердил, что публиковал призывы в телеграм-канале Nexta. В ходе интервью он пообещал больше никогда не лезть в политику.

О задержании Романа Протасевича СМИ сообщили 23 марта. Самолет, в котором находился основатель Nexta, экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Отметим, что данные о взрывном устройстве не подтвердились.

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Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 16:31 Источник: Радио "Эхо Москвы" ✓ Надежный источник
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