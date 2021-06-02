Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
15:35
"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско
15:22
Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
15:17
"Оставила место на кладбище": Тотьмянина готовится к похоронам Ягудина
15:09
Уже четвертый: появилась информация о беременности Миддлтон
14:59
Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери
14:53
Евгений Цыганов рассказал о страшном скандале на празднике первенца
14:53
Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником
14:33
Жительницу Красногорска судят за двойное убийство
14:26
В России могут упростить получение пенсий
14:26
В Домодедове воры оставили без света участок дороги
14:23
Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили
14:20
"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду
14:15
"Он не жил": продюсер прокомментировал информацию о раке у Андрея Данилко
14:11
Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода
14:07
Российская туристка пропала в лесах Свердловской области
13:55
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
13:46
При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети
13:43
"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России
13:42
Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ
13:26
"Сбежала из цирка": расфуфыренная Королева выставила себя на посмешище
13:20
"Берегите друг друга": Харламов и похожая на Асмус возлюбленная получили благословение
13:16
В Раде предупредили о катастрофе для экономики Украины
12:54
Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы
12:47
"Так вот двигал бедрами": Богомолов обманом заставил Билана снять трусы
12:33
Зета-Джонс сделала громкое заявление о сексуальных домогательствах
12:32
"Возможно и вне брака": Мороз рассказала о связи с Богомоловым после развода
12:29
"Не хочу это обсуждать!": Дава сбежал после "пьяного" скандала с Бузовой
12:18
В России выявили менее 9 тысяч новых заражений коронавирусом
12:16
Как копить деньги при низком доходе: советы финансиста
12:05
"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова
11:50
В центре Москвы произошла стрельба
11:49
"Смотрит в сторону": Виторгана крепко приложили за безразличие к Нинидзе
11:35
Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах
11:25
JAC S7: подающий надежды
11:21
"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели
11:07
В Петербурге надругались над иностранным студентом и ограбили его
11:03
На Украине рассказали о шантаже со стороны Запада: Мы никому не нужны
11:01
Обнародовано первое фото новорожденной дочери Витаса
10:57
"Всего наилучшего": получивший миллионы за спецвыпуск "Друзей" Мэттью Перри расстался с возлюбленной
10:37
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
10:20
"В тяжелейшем состоянии": в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи
09:58
Тихановская: Режим Лукашенко стал токсичным даже для России
09:55
"Это конец": Татьяна Веденеева рассказала о страшной трагедии в семье
09:53
Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Краснодаре
09:29
"Очень уставала": истощенная Яковлева оправдалась за внешний вид
09:19
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
09:16
Пришедший на "Дом-2" Манукян дал под зад 40-летней поклоннице
08:59
Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма
08:40
"Засудил бы!": Галкин проехался по Пугачевой после скандальных известий
08:39
Россиян предупредили о возможном росте цен на яйца
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как сложится судьба Украины в случае отделения Донбасса.
прочитано 285 раз

Пресс-секретарь президента России отказался давать какой-либо прогноз по Украине. По словам Дмитрия Пескова, подобные эвентуальные рассуждения не являются уместными.

ПО ТЕМЕ

Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину

Песков рассказал о голых стенах в сочинском кабинете Путина

Спикер Кремля ранее опроверг сообщения о том, что Россия хочет интегрировать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Песков подчеркнул, что страна "не планировала и не планирует никого поглощать".

В мае этого года Европейский союз обвинил Россию в попытках подчинить себе Донбасс. Как утверждают западные эксперты, на этот факт указывают организация местных выборов в ЛНР и ДНР и выдача российских паспортов жителям неподконтрольных киевским властям территорий.

Ситуация в Донбассе ухудшилась в начале весны. Число обстрелов с обеих сторон резко выросло. Участники конфликта поочередно обвиняют друг друга в срыве Минских соглашений. О том, как сегодня живут ЛНР и ДНР в условиях обострения конфликта, Вы можете узнать из этого материала.

Минские соглашения в нынешней редакции не устраивают Украину. Киевские власти недавно представили свой проект урегулирования ситуации на юго-востоке. В частности, они сообщили о намерении восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 15:22 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В тяжелейшем состоянии": в близком кругу Пугачевой взмолились о помощи

Врачи борются за жизнь
Шоу-бизнес

"Заблеванная помойка": друг в диком шоке от состояния квартиры покойного Марьянова

Жилище артиста представляет собой жалкое зрелище
Шоу-бизнес

Муж Макеевой раскрыл о себе правду после свадьбы

Роман Мальков сделал публичное признание
Шоу-бизнес

Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником

Танцовщица спровоцировала слухи о свадьбе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+