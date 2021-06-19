Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

Крушение двухмоторного самолета L-410 в Кемеровской области унесло жизни семи человек, 13 человек пострадали.

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. По его данным, на борту самолета находилось 20 человек. Семерым из них не удалось выжить в авиакатастрофе, 13 человек получили повреждения. Оба пилота погибли.

При этом в региональной прокуратуре заявляют, что на борту самолета, кроме двух пилотов, находились 15 спортсменов-парашютистов. По данным ведомства, четыре человека скончались в результате аварии.

Одновременно с этим, Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что на борту находились 17 спортсменов. По данным агентства, 15 парашютистов получили травмы. Четыре человека, включая двух пилотов, погибли.

Инцидент произошел недалеко от села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, однако вскоре у него отказал один из двигателей и он завалился на левый борт.

По словам Андрея Барабаша, директора Центрального сибирского парашютного клуба, пилоты имели довольно большой опыт управления самолета. Например, один из них был уже почти на пенсии, а второй — работал инструктором у военном училище. Кроме того, инструкторы, летевшие вместе со спортсменами-парашютистами на борту самолета также имели внушительный опыт, однако в сложившейся ситуации ничего сделать не могли.