Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Суббота
19 июня
Лента новостей
13:40
"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе
13:34
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
13:33
Поставили точку: молодая жена Петросяна уехала из России
13:14
"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян
12:31
Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи
12:06
В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом
11:59
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
11:58
В Сети объявили о смерти оказавшихся в плену стихии Жигунова и его жены
11:19
Пушков рассказал о "скрытой повестке" переговоров Путина и Байдена
11:15
Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его
11:01
Для родни не жалко: Крутой рассекретил траты на дочь-студентку
10:48
"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина
08:08
"Набоков – выкуси!": красавец-актер рассказал о любовных утехах с Лолитой
06:01
"Пытаются договориться": экстрасенс рассказала о разводе Бородиной и Омарова
04:08
Одной любви мало: Брежнева рассказала о сложностях брака
02:03
Это цыганский гипноз: Максакова раскрыла причину молчания матери
00:07
"Такой стыд": скрытный сын закрыл Зудиной доступ к своим публикациям в соцсети
22:04
"Вяло и нервно": экс-аналитик ЦРУ о выступлении Байдена после встречи с Путиным
22:03
Разведенная Мельникова показала любимого мужчину
21:53
Суд оштрафовал отогнавших погромщиков от своего дома американцев
21:52
Лавров назвал возвращение послов России и США в столицы стран символическим жестом
21:35
"Вот оно счастье!": Высоцкая с Кончаловским вызвали зависть публики
21:31
В Петербурге загорелась "Газель"
21:23
Поход в магазин перед исчезновением американки под Нижним Новгородом сняли на видео
21:14
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
21:10
Звезду "Пацанок" Таню Бурую жестоко избили
21:04
Названы симптомы заражения индийским штаммом коронавируса
20:35
Трое из шести: наследники Питта собирались поддержать Джоли в суде
20:30
Розоволосый призывник посмешил пользователей Сети
20:08
Под Москвой завершился первый этап войны с борщевиком
19:55
В подмосковной газовой котельной прогремел взрыв
19:44
Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой
19:12
В бассейне фитнес-клуба в Москве нашли труп
19:11
"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения
19:10
Белорусские власти перешли "красные линии" – эксперт Класковский
19:00
Под Москвой осудили зарезавшего родную сестру мужчину
18:55
Голая Агата Муцениеце побила Кристину Асмус в сцене с грубым сексом
18:33
ДТП с автобусом в Петербурге попало на видео
18:26
"Не успели пожениться": Сумишевский рассказал о трагедии в личной жизни
18:04
"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции
17:58
Опубликовано видео последствий потопа в Ялте
17:38
Выступление Путина после переговоров с Байденом оценили: Отвечал умно, точно и с юмором
17:18
Поцелуи и кривляния: Королева отплатила Тарзану за измену загулом с известным шоуменом
17:07
Все орали благим матом: популярный телеведущий чуть не угробил звездную шестерку "Друзей"
16:41
Состояние средней тяжести: Мирошниченко на скорой доставлена в больницу
16:22
Эксперт оценил слова президента Швейцарии о Путине
16:13
Киркоров вновь проигнорировал важное событие в жизни Пугачевой
15:45
Экс-солистка "Ленинграда" намерена судиться со Шнуровым
15:45
Какие российские пенсионеры имеют право на новые льготы
15:10
Скрывающий лицо ребенка Арнтгольц Богатырев с треском провалился
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой
"Ее вопли уже невыносимы": музыкальный руководитель МХАТа о вокале Бузовой
"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения
Опозоренная Бузова бежит из России на другой континент
Скоро свадьба? Семенович похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи

Крушение двухмоторного самолета L-410 в Кемеровской области унесло жизни семи человек, 13 человек пострадали.
прочитано 587 раз

Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. По его данным, на борту самолета находилось 20 человек. Семерым из них не удалось выжить в авиакатастрофе, 13 человек получили повреждения. Оба пилота погибли.

ПО ТЕМЕ

При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек

Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе

При этом в региональной прокуратуре заявляют, что на борту самолета, кроме двух пилотов, находились 15 спортсменов-парашютистов. По данным ведомства, четыре человека скончались в результате аварии.

Одновременно с этим, Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что на борту находились 17 спортсменов. По данным агентства, 15 парашютистов получили травмы. Четыре человека, включая двух пилотов, погибли.

Инцидент произошел недалеко от села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, однако вскоре у него отказал один из двигателей и он завалился на левый борт.

По словам Андрея Барабаша, директора Центрального сибирского парашютного клуба, пилоты имели довольно большой опыт управления самолета. Например, один из них был уже почти на пенсии, а второй — работал инструктором у военном училище. Кроме того, инструкторы, летевшие вместе со спортсменами-парашютистами на борту самолета также имели внушительный опыт, однако в сложившейся ситуации ничего сделать не могли.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Sports aircraft turbine. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/http://globallookpress.com/
Автор: 19 июня 2021, 12:31 Источник: Sputnik ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

В Сети объявили о смерти оказавшихся в плену стихии Жигунова и его жены

Новости о кончине звезды распространились в Интернете
Шоу-бизнес

Киркоров вновь проигнорировал важное событие в жизни Пугачевой

Певец как бы случайно позабыл о юбилее Галкина
Шоу-бизнес

"Подтяни штаны!": Шейк опустилась до вульгарщины при своей дочери

Супермодель оделась неподобающе
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление об уходе: Изводит морально и распускает руки

Анна не желает терпеть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+