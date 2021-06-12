Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки

Украина начинает все больше напоминать большинство стран Африки, где столица впитывает в себя абсолютно все, пока остальные регионы становятся все беднее.



Об этом заявил украинский журналист и политолог Владимир Скачко. По его словам, типичная для африканских государств ситуация, когда столица богатеет и притягивает к себе большую часть жителей страны, в то время как остальная ее часть пребывает во все большей нищете, уже актуальна и для Украины.

Журналист отметил, что в такой стране, при гипотетической численности населения в 20 миллионов человек, 15 миллионов будут жить в столице, пока остальные — "ловят мух цеце" в окрестностях.

При этом Скачко отметил, что власти страны установили в Киеве некоторые фильтры. Из-за них в столицу Украины могут приезжают самые одиозные националисты из западной части страны, так как они якобы являются носителями украинского национального духа и правильного украинского языка. Журналист предупредил, что народ ждет настоящая культурная катастрофа. Это связано с тем, что украинцы, по словам Скачко, на данный момент оторвались от одного интеллектуального пласта, однако к другому так и не пристали.

Ранее в Киеве бывший народный депутат от партии "Свобода" Олег Гелевей и его друг, будучи пьяными, оскорбили официантку в одном из заведений. Поводом послужило то, что она разговаривала с посетителями на русском языке. Один из гостей заведения заступился за девушку, тогда приятель экс-нардепа достал нож, вместе они зажали мужчину в углу и нанесли ему резаные раны.