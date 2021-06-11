Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь

Общественный деятель Алексей Муратов, комментируя отношения ЕС и Украины, заявил, что президент Зеленский втоптал себя в политическую грязь

Украине не стоит рассчитывать в ближайшее время стать членом Европейского союза, потому что сейчас ЕС испытывает серьезные экономические трудности и не сможет помочь Незалежной. Об этом рассказал один из руководителей общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.

Как отмечает "ПолитНавигатор", эксперт, в частности заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к его разрушению, потому что европейские страны на сегодняшний день испытывают серьезные финансовые затруднения, связанные с экономическим кризисом. Он отметил, что его теорию подвергает недавний выход Великобритании из состава ЕС. Якобы власти туманного Альбиона видели в этом союзе только "поврежденный коррозией балласт", мешающий их мировому господству. В рамках этой же метафоры Муратов назвал Украину "ржавым якорем", совершенно ненужным Евросоюзу.

Меж тем, эксперт обвинил европейских политиков в поддержке украинских боевиков, назвав их "соучастниками". Муратов подчеркнул, что президент Зеленский уже давно втоптал себя в политическую грязь. По его словам, президент России Владимир Путин много раз давал украинскому лидеру шансы выйти из этого положения, но "комик" не воспользовался ни одним из них. Алексей Муратов заключил, что Зеленскому выгодна нынешняя ситуация, потому что постоянными разговорами о "российской агрессии" можно оправдать экономические провалы Незалежной.