Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Суббота
29 мая
Лента новостей
15:18
Нарядившаяся в черное дочь Заворотнюк объявила о "свободе от оков"
15:02
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
15:01
Узнавшая о внебрачном сыне Абдулова Проклова сделала сенсационное заявление
14:52
Экс-советник президента США предрек Байдену провал на переговорах с Путиным
14:28
Прохор Шаляпин прихорошился за 200 тысяч для новой пассии-миллионерши
14:08
Ягудин высказался о насилии в спорте: За кадром остается целая жизнь
13:39
"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом
13:38
Воссоединились? Прилучный и Муцениеце вместе появились перед камерами
13:35
"Забирай мой жир": Пригожин сделал неожиданное предложение мечтающей о больших ягодицах Инстасамке
12:50
"Хочешь подраться?": в "Дом-2" посмеялись над дерзкой выходной Сергея Лазарева
12:41
81-летняя Светлана Светличная шокировала заявлением о романе
11:58
"Давайте каждый будет заниматься своим делом": Диана Арбенина рассказала о конкуренции звезд
11:57
53-летний Пресняков об отказе от секса: Нет, никогда!
11:42
"Худого легче метелить": Разжиревший Харламов врезал тощему Воле
11:13
"Я покажу свой прием": дети Пугачевой и Галкина подрались
10:58
Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"
10:57
"Под дулом пистолета": Бузова "добила" сломленную Дакоту
10:40
"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка
10:23
Тихановская: Европа готова дать миллиарды за свержение Лукашенко
08:03
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
06:01
Скромница Ковальчук сверкнула трусиками: Уже не знает что оголить
04:09
Непохожей на мать дочери Ханги предложили стать фотомоделью
02:02
"Девушка выросла": Пуговка из "Папиных дочек" показала пышный бюст
23:59
Политолог Сатановский: Лукашенко будет "выбивать" из Путина новые бонусы
23:05
"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной
22:12
"Несомненный вред детям" Питт восстал против неадекватных выходок Джоли
21:40
Политолог Сосновский опасается срыва встречи Путина и Байдена: Идет перегруппировка
21:12
Принц Гарри заявил о психологических проблемах в королевской семье
20:44
"Дети будут": внук Пугачевой объявил о времени появления первенца
20:16
Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит
20:15
Малышева посоветовала россиянам сделать три прививки перед отпуском
19:58
Пугачева начала скрывать Лизу и Гарри от родственников
19:49
"Замазали синяки": Джанабаева рискнула показаться на телевидении
19:48
Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи
19:26
Потную труженицу Волочкову разнесли в пух и прах: Больше в стране никто не работает
19:13
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла
18:53
Это больно: Седокова потеряла ребенка
18:35
Перенервничавший Малахов сорвался на съемках шоу
18:19
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" раскрыла необычное имя дочери
18:02
"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой
17:54
Змея неизвестного вида атаковала людей в одном из дворов Москвы
17:51
Потерявшая близкого человека Поплавская напугала разговорами о своей смерти
17:51
Подольская шокировала признанием о внешности младшего сына
17:41
"Халявщики и недомужчины": мечтающая о богаче звезда "Универа" разразилась гневной отповедью
17:38
Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб
17:33
"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления
17:04
"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
16:59
Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем
16:24
"Господи боже мой": Лоза взвыл после упоминания выскочки Киркорова
16:13
"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
"Преступник №1": за арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети
"Она невменяема": Бузову приложили за странные выходки
Главы МИД стран G7 осудили задержание Протасевича в Минске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Экс-советник президента США предрек Байдену провал на переговорах с Путиным

Экс-советник президента США предрек Байдену провал на переговорах с Путиным

Хозяину Белого дома придётся справляться с манерой ведения переговоров президента России.
прочитано 479 раз

Как заявил экс-советник президента Соединённых Штатов Джон Болтон, на предстоящем саммите в Швейцарии президенту США Джо Байдену предстоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который "всегда самый подготовленный лидер в комнате".

Болтон отметил, что знает Путина уже 20 лет, и на его памяти российский лидер всегда очень тщательно готовился к встречам подобного уровня. Кроме того, по словам экс-советника, хозяина Кремля отличает очень агрессивная манера ведения переговоров, с которой Байдену также предстоит как-то справляться. Болтон объяснил это тем, что Путин всегда знает, "в чём интерес России".
Бывший советник главы Белого дома подчеркнул, что для нынешнего президента США важно будет показать, что он «полностью контролирует свои возможности», то есть не зависит от помощников и советников. Потому что в том, что у Владимира Путина в этом плане всё под контролем нет никаких сомнений.
Болтон рассказал, что в США сейчас много обсуждают способность Джо Байдена справляться со своими обязанностями. Поэтому с этой точки зрения саммит в Швейцарии для него — "встреча с очень высокими ставками".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 14:52 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нарядившаяся в черное дочь Заворотнюк объявила о "свободе от оков"

Наследница онкобольной актрисы нашла выход
Шоу-бизнес

"Хороша чертовка": Оголившая грудь Королева вызвала переполох развратным видом

Певица нашла развлечение
Шоу-бизнес

Воссоединились? Прилучный и Муцениеце вместе появились перед камерами

В прошлом году пара громко развелась

Шоу-бизнес

"Важный день": экс-избранница Тимати провела религиозный обряд над новорожденной

У певицы Алексы произошло важное событие

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+