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Политика
Видео с Протасевичем из минского СИЗО оценили: Он сильно запуган

Видео с Протасевичем из минского СИЗО оценили: Он сильно запуган

Эксперт по лжи Илья Анищенко внимательно изучил видео с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.
прочитано 423 раза

Видеозапись с оппозиционером появилась в Сети накануне. В ролике журналист говорит о том, что чувствует себя хорошо и проблем со здоровьем у него нет. Роман Протасевич подчеркивает, что отношения сотрудников следственного изолятора к нему максимально корректные.

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Профайлер Илья Анищенко заявил, что все эмоции оппозиционера свидетельствуют о том, что он сильно запуган. Эксперт обратил внимание, что в самом начале видео его руки сжаты в замок – молодой человек пытается контролировать негативные эмоции. "На протяжении всей речи его губы напряжены", – продолжил он.

В разговоре с "Московским комсомольцем" эксперт отметил, что на словах "я продолжаю сотрудничать со следствием" Роман одергивает голову. По мнению Анищенко, молодой человек на самом деле не хочет этого делать. Однако оппозиционер не из тех, кто станет сопротивляться, уверен профайлер.

"Его уже сломали", – сообщил эксперт.

23 мая летевший в Вильнюс самолет с Романом Протасевичем экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Позднее оказалось, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Многие эксперты полагают, что истинная причина посадки лайнера политическая.

Политолог Александр Гусев предположил, что после инцидента с Романом Протасевичем давление на Белоруссию со стороны Запада усилится. Республике может грозить изоляция и даже железный занавес.

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Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 18:12 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Напалм
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Эксперт- профулёр ещё раз промотал видеозапись и отчётливо услышал журчание жидкости под столом и окончательно удостоверился,что рэволюционер очень напуган
Гость736442
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Этот проплаченный трусливый сопляк должен отсидеть по полной.ЕС и США обосрались,что этот идиот сопливый выдаст их.Вот и раскаркались.
1

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