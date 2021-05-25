"Фестивали, конкурсы, концерты": украинцев захотели научить "американским ценностям"

Представители Госдепартамента Соединенных Штатов уже заявили о выделении более 100 тысяч долларов для этих целей.
В документе, опубликованном Госдепом, отмечается, что все развлекательные проекты и мероприятия для украинцев будут специально направлены на продвижение "демократических" и экономических реформ в стране.
Американская сторона говорит об укреплении связей с Украиной, но эксперты в Незалежной говорят обратное. Они уверены, что таким образом страна сможет утратить часть культуры и народных ценностей.
"Таким образом, Госдеп навязывает жителям Украины свою идеологию", — говорят чиновники.
Тем не менее отделом публичной дипломатии американского посольства в Киеве было распространено приглашение представителям украинских некоммерческих негосударственных организаций в которых отмечается, что они могут подать заявления на финансирование проектов, связанных с продвижением американской культуры в массы.
В Госдепе RT пояснили, что главным составляющим культурных мероприятий станут "борьба с коррупцией, верховенство права и гражданского общества, а также экономические преобразования, в том числе связанные с энергетической безопасностью".
Прежде чем получить сумму, грантополучатели должны представить свои проекты, в которых подробно опишут свои проекты на цели Вашингтона.
Политологи говорят, что подобные проекты Америка внедряет на территории Украины в течение почти тридцати лет. Они поясняют, что США последовательно и методично "завоевывает Украину и ее жителей". Эксперты в области политики уверены, что таким образом США за деньги меняет сознание людей.
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