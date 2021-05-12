Михаил Делягин: Либеральные СМИ ведут войну против России

Либеральные медиа ведут войну против российской идентичности и пытаются очернить каждый значимый для нашей страны день и любую пользующуюся доверием структуру – от армии и церкви до президента, пишет экономист, политик и публицист Михаил Делягин. Игнорирование этой проблемы может привести к распаду страны и русской цивилизации, предупредил эксперт.

Критика нужна, замалчивать проблемы нельзя, но либеральная пропаганда направлена не на укрепление, а на разрушение российского государства и общества, считает экономист. Он напомнил о пытавшихся очернить Российскую империю деятелях Февральской революции, о либералах эпохи перестройки, разрушивших СССР.

"По известной формуле «целили в коммунизм, а попадали в Россию», – нынешние «либералы», работая на уровне подсознания или по чьим-то поручениям, уничтожают идентичность нашего народа", – пишет Делягин.

В пример экономист привел уже удаленную статью на портале "Открытые медиа", где пасхальное богослужение в Главном храме вооруженных сил России сравнивается с "балом сатаны". "Я буквально не поверил своим глазам и сделал закладку, чтобы прочитать материал потом, уже холодными глазами. На следующий день материала не оказалось", – поделился публицист.

По его словам, статья изобилует специально подобранными уничижительными комментариями: «храм войны», «шабаш ку-клукс-клана», «неправильная Пасха». При этом авторы пытаются представить их как мнения пользователей социальных сетей, отметил Делягин.

"Разумеется, тщательно отобранные, ничего лишнего, сугубо очернительной ориентации: других для либералов просто не существует – такова сама суть современного либерализма и его толерастии, ставшей эффективным орудием истребления всякого инакомыслия", – написал эксперт.

Делягин делает вывод: либеральная пропаганда пытается навязать ассоциации православия, армии и руководства страны с сатанизмом.

В поисковых системах по запросу "бал сатаны" обнаружился еще один материал "Открытых медиа" годичной давности. Там с демоническим действом из романа "Мастер и Маргарита" сравнивается православная масленица. По всей видимости, полагает эксперт, "бал сатаны" у либеральных журналистов ассоциируется с русской традицией.

"Учитывая характер и последствия либеральной политики в нашей стране – какие могут быть в этом сомнения? И стоит ли вообще переживать о качестве этих изданий, принципах объективной журналистики, когда речь идет об откровенной пропаганде с понятными целями?" – задается вопросом Делягин.

При этом все положительное, что происходит в нашей стране, либералы стараются очернить, заметил публицист. "Это касается всего: и культуры, и праздников, и народных обычаев, и достижений государства", – пишет Делягин.

Деятельность современных либералов направлена на уничтожение России и ее народа, считает публицист. Игнорирование этой проблемы может обернуться полной нежизнеспособностью нашего государства и всей русской цивилизации, предупредил аналитик.