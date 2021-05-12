Михаил Делягин: Либеральные СМИ ведут войну против России

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
18:11
Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать
18:10
В Кузбассе поезд разрезал старушку надвое на глазах очевидцев
18:03
"Стало последней каплей": Никита Панфилов объяснил свой внезапный уход
18:00
В подмосковном автосервисе нашли нарколабораторию
17:51
"Мразота": Лера Кудрявцева готова лично расправиться с убийцей детей в Казани
17:43
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
17:43
Под Москвой поймали похитившего миллион рублей таксиста
17:33
Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма
17:31
Дети вынудили Киркорова от многого отказаться: Не могу выражаться
17:20
А как же муж? Улыбающуюся Ивлееву сняли с телкой
17:14
"Незабываемый опыт": Данила Козловский объявил о завершении эпохи
17:03
"Ад пуст, все бесы здесь": мать Тимати всполошила народ снимками внуков
17:00
В Карелии с рельсов сошел поезд
16:56
"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека
16:31
Известный актер оставил душераздирающее послание перед смертью от коронавируса
16:29
Голливудский актер резвится с красоткой на островах после обвинений в насилии
16:17
Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка
16:13
Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"
16:07
Черную от горя вдову держали под руки у гроба умершего от ковида Качана
16:01
Обращение Зеленского к Путину оценили: Много агрессии и подавлений
15:52
"Чудовищное событие": Иван Ургант отказался от шуток после трагедии в Казани
15:37
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"
15:32
Джиган лишился важного из-за попадания в больницу
15:32
Неузнаваемая без макияжа Алферова разревелась у гроба Качана
15:23
Киркоров убил откровением о женихе своей девятилетней дочери
15:14
"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями
15:12
"Твой Колька": Цискаридзе признался Кабаевой в любви
14:52
Пьяный россиянин надел на младенца пакет и выбросил его из окна: ребенок погиб
14:44
Галибин на похоронах близкого друга вспомнил матерные частушки
14:44
В Госдуме предложили полностью закрыть границы России
14:43
Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов
14:42
Шокированный Прилучный с горечью высказался о большой трагедии
14:41
"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью
14:38
"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову
14:36
"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения
14:31
Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае
14:26
"Ты меня очень сильно подвел!": Ярмольник перед гробом рассказал о большом долге
14:25
Правительство России выделит десятки миллиардов для переболевших коронавирусом
14:25
"У нас большой стаж": Хазанов заговорил о крепкой связи с Пугачевой
14:11
Синоптик прогнозирует летнюю погоду в столичном регионе в ближайшие дни
13:53
"Дешевая показуха": отправившегося в Казань Манукяна безжалостно затравили
13:50
"Человек очень мрачный": Верник показал истинное лицо
13:41
Повзрослевшая дочь Брежневой застыдилась откровенных снимков
13:40
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
13:39
Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России
13:38
Запашный спустил миллионы на слона
13:34
"У нас симпатия друг к другу": друг раскрыл правду об отношениях с Бузовой
13:25
Аналитики сообщили о резком подорожании квартир в Москве
13:19
В США обеспокоены разработкой российского "робота-убийцы"
12:55
"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Михаил Делягин: Либеральные СМИ ведут войну против России

Михаил Делягин: Либеральные СМИ ведут войну против России

Либеральные медиа ведут войну против российской идентичности и пытаются очернить каждый значимый для нашей страны день и любую пользующуюся доверием структуру – от армии и церкви до президента, пишет экономист, политик и публицист Михаил Делягин. Игнорирование этой проблемы может привести к распаду страны и русской цивилизации, предупредил эксперт.
прочитано 331 раз

Критика нужна, замалчивать проблемы нельзя, но либеральная пропаганда направлена не на укрепление, а на разрушение российского государства и общества, считает экономист. Он напомнил о пытавшихся очернить Российскую империю деятелях Февральской революции, о либералах эпохи перестройки, разрушивших СССР.

ПО ТЕМЕ

Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты

"По известной формуле «целили в коммунизм, а попадали в Россию», – нынешние «либералы», работая на уровне подсознания или по чьим-то поручениям, уничтожают идентичность нашего народа", – пишет Делягин.

В пример экономист привел уже удаленную статью на портале "Открытые медиа", где пасхальное богослужение в Главном храме вооруженных сил России сравнивается с "балом сатаны". "Я буквально не поверил своим глазам и сделал закладку, чтобы прочитать материал потом, уже холодными глазами. На следующий день материала не оказалось", – поделился публицист.

По его словам, статья изобилует специально подобранными уничижительными комментариями: «храм войны», «шабаш ку-клукс-клана», «неправильная Пасха». При этом авторы пытаются представить их как мнения пользователей социальных сетей, отметил Делягин.

"Разумеется, тщательно отобранные, ничего лишнего, сугубо очернительной ориентации: других для либералов просто не существует – такова сама суть современного либерализма и его толерастии, ставшей эффективным орудием истребления всякого инакомыслия", – написал эксперт.

Кадр youtube.com

Делягин делает вывод: либеральная пропаганда пытается навязать ассоциации православия, армии и руководства страны с сатанизмом.

В поисковых системах по запросу "бал сатаны" обнаружился еще один материал "Открытых медиа" годичной давности. Там с демоническим действом из романа "Мастер и Маргарита" сравнивается православная масленица. По всей видимости, полагает эксперт, "бал сатаны" у либеральных журналистов ассоциируется с русской традицией.

"Учитывая характер и последствия либеральной политики в нашей стране – какие могут быть в этом сомнения? И стоит ли вообще переживать о качестве этих изданий, принципах объективной журналистики, когда речь идет об откровенной пропаганде с понятными целями?" – задается вопросом Делягин.

При этом все положительное, что происходит в нашей стране, либералы стараются очернить, заметил публицист. "Это касается всего: и культуры, и праздников, и народных обычаев, и достижений государства", – пишет Делягин.

Деятельность современных либералов направлена на уничтожение России и ее народа, считает публицист. Игнорирование этой проблемы может обернуться полной нежизнеспособностью нашего государства и всей русской цивилизации, предупредил аналитик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 12 мая 2021, 17:10 Источник: Делягин.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе

Юмористка назвала причины
Шоу-бизнес

"Надеюсь, похоронят достойно": тяжелобольная Светличная заговорила о смерти

Актриса плохо себя чувствует
Шоу-бизнес

Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма

Пара выглядела счастливой
Шоу-бизнес

"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека

Арсений Шульгин не утруждается бытом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+