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Политика

Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России

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Российская сторона велела помощнику атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве покинуть территорию нашей страны не позднее чем через 72 часа после получения этого распоряжения, передает сайт VSE42.RU. Он был объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг властей Румынии по отношению к российском дипломату, занимающему туже должность.

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Автор: 11 мая 2021, 20:31 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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