В правительстве не прорабатывают идею укрупнения регионов

Хуснуллин на круглом столе ВШЭ озвучил исключительно варианты развития городов, сказал источник. "Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — приводит РБК слова представителя вице-премьера.
В ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола Хуснуллин затронул тему административно-территориального деления России. Он сказал, что 85 регионов стране не нужны.
По его мнению, ряд регионов нужно объединить с соседними. Это позволит сэкономить на содержании бюрократического аппарата, выровнять социальное положение в субъектах Федерации, считает Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что это не официальная позиция правительства, а его личное мнение.
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