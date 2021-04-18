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Политика
"На кону безопасность Европы": россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС

"На кону безопасность Европы": россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС

Европейский союз может закрыть границы для граждан России. Бывший президент Эстонии выступил с предложением.
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Авторитетный эстонский политик Тоомас Хендрик Ильвес, который был главой государства с 2006 по 2016 годы, оставил в "Твиттер" эмоциональное сообщение. Экс-президент считает, что необходимо запретить россиянам въезжать на территорию Европейского союза (ЕС).

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Политик отметил, что до "вторжения в Крым" Россия добивалась введения безвизового режима с ЕС, однако сегодня действия страны представляет угрозу. "На кону безопасность Европы. Достаточно", – написал Тоомас Хендрик Ильвес. При этом бывший президент Эстонии считает: ограничение не должно распространяться на семьи, в которых произошла чрезвычайная ситуация.

Напомним, на сегодняшний день членами Европейского союза являются 27 стран. Если правительство прислушается к мнению Ильвеса, то россияне не смогут посещать такие популярные среди туристов страны, как Германия, Франция, Кипр, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, и другие.

Ранее "Дни.ру" писали об отношениях Чехии и России. За последние сутки они вновь обострились. Так, Прага заявила о выдворении 18 сотрудников посольства РФ. В МИД России уже отреагировали на это решение.

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Фото: Alexander Limbach via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 17:04 Источник: Twitter / Toomas Hendrik Ilves

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