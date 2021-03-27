Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин

В парламенте отметили, что в случае такого развития событий в ДНР и ЛНР отправятся российские добровольцы. Юрий Швыткин добавил, что в большинстве своем там проживает русскоговорящее население, и наша страна, возможно, пойдет на оказание помощи.
Эксперт напомнил, что Украина полностью не выполняет Минские соглашения о прекращении огня. Действия Незалежной могут означать, что весной или летом этого года, вероятно, начнутся боевые действия.
Россия в свою очередь делает все, чтобы не допустить развязывания войны в Донбассе и снизить напряженность на своей границе. Власти прилагают усилия через свои дипломатические каналы.
Напомним, ранее глава Союза добровольцев Донбасса и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал, что организация готовится к обострению военного конфликта на Юго-Востоке Украины. Он выразил уверенность в том, что в этой ситуации ДНР помогут российские добровольцы.
Как писали "Дни.ру", конфликт в Донбассе остается нерешенным уже порядка восьми лет. Киевские власти проводят военную операцию против Донецкой и Луганской народной республик, объявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в начале 2014 года.
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