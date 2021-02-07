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Политика
Пушков: В США происходит тоталитарная революция

Пушков: В США происходит тоталитарная революция

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в США. По мнению политолога, Америка на глазах "превращается в антиутопию".
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Член Совета Федерации заявил, что под крики о защите демократии в США началась тоталитарная революция. Об этом свидетельствуют ненависть к своей истории, снос памятников выдающимся деятелям, блокировка аккаунтов бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников.

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По словам Пушкова, новая американская администрация пытается искоренить любое инакомыслие, навязать всем гражданам единую идею. Сенатор добавил, что недавно в прессе распространились слухи о создании в США Министерства правды, которое бы боролось с внутренним экстремизмом и дезинформацией.

"Америка на глазах превращается в антиутопию", – подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее Алексей Пушков высказался о переговорах президентов России и США. Он обратил внимание, что в последнее время напряженность в отношениях двух стран только нарастает, и новому американскому президенту не помешала бы сдержанность в подходе к международным делам.

Отметим, что телефонная беседа Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в конце января. В Кремле сообщили, что разговор был "рабочим и откровенным" и длился чуть больше получаса. Условий для перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном пока нет.

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Автор: 7 февраля 2021, 22:16 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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