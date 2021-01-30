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Политика
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает

Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Во вторник состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Инициатором переговоров стала российская сторона.
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В ходе беседы Путин поздравил Байдена с началом работы на посту главы американского государства и обсудил с ним состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Российский лидер обратил внимание, что улучшение отношений между Россией и США отвечало бы интересам обоих стран.

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Комментируя переговоры, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Джо Байден "никогда не сдерживался" в высказываниях о России и отношениях с Москвой. Она добавила, что у Байдена были конкретные цели, которых он хотел достичь посредством разговора, а также опасения насчёт российского правительства.

Беседу двух президентов оценил и российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Парламентарий усомнился в отсутствии сдержанности в словах американского лидера, но обратил внимание, что в настоящее время она бы не была лишней, даже если другие политики Вашингтона с этим не согласны.

"В нынешних условиях, когда напряжённость не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам", – написал Пушков на своей странице в "Твиттер".

Напомним, что президент США Джо Байден вступил в должность 20 января 2020 года, сменив на посту республиканца Дональда Трампа.

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Автор: 30 января 2021, 14:05 Источник: www.twitter.com ✓ Надежный источник

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