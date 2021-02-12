Песков ответил на вопрос о здоровье Путина: Я не лечащий врач

Пресс-секретарь сообщил, что у Владимира Путина отменное здоровье. Глава страны регулярно делает все необходимые прививки.
При этом Песков предпочел не отвечать на вопрос, прошел ли уже президент вакцинацию от гриппа. "Вы у меня просите историю болезни... Я не лечащий врач", – приводит его слова RT.
Отметим, что российский лидер пока не сделал прививку от COVID-19. Президент не исключил, что может пройти эту процедуру в конце лета или начале осени после консультации со специалистами.
Как передает газета "Коммерсантъ", у главы страны есть прививочный план. Путин сообщил, что ему предстоит пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка. Лидер подчеркнул, что одновременно два раза прививаться нельзя.
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