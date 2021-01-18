В России началась массовая вакцинация от COVID-19

В России 18 января началась массовая бесплатная вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Граждане могут привиться одним из двух отечественных препаратов.
Первый – разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V", который стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Вторая вакцина – "ЭпиВакКорона" – была разработана Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, сообщает "Москва 24".
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