МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена

Представитель МИД РФ Мария Захарова отчиталась о начатой работе после встречи двух президентов.

7 декабря в режиме онлайн состоялась одна из главных международных встреч месяца – переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Коллеги беседовали около двух часов и обсудили международную повестку, ситуацию в Афганистане, на юго-востоке Украины и другие темы. Путин назвал состоявшийся разговор открытым и конструктивным.

ПО ТЕМЕ Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева

Главной темой разговора стала Украина. Путин настаивал на том, что Киев ведет деструктивную линию, направленную на полный демонтаж Минских соглашений, а в самом Донбассе действует провокационно. Байден заявил, что введет новые жесткие санкции, если вторжение на Украину произойдет. Хотя Москва не раз давала понять, что не собирается нападать, а после переговоров к этому выводу почти пришли и в Вашингтоне.

По итогам переговоров был выдвинут ряд поручений различным ведомствам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 8 декабря, что дипломатическое ведомство уже приступило к их выполнению, сообщает RT.

По словам Марии Захаровой, поручения носят долгосрочный характер. Об этом она рассказала в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".

Напомним, после переговоров Байден предложил создать специальную структуру в сфере безопасности, в том числе по вопросам Украины.