США убедили Европу в воинственных планах России против Украины – FT

По информации издания Financial Times, первыми о возможных планах России по вторжению на Украину заговорили США.

Выяснилось, что в Евросоюзе не сразу поверили американским партнерам, поэтому тем пришлось приложить немало усилий для убеждения. Как сообщили FT, ссылаясь на собственные источники, США даже пришлось предоставить Европе очень большой объем данных, полученных с помощью своих разведслужб.

Европейские союзники были очень удивлены разницей в информации, предоставленной Вашингтоном, и собственных разведданных. Тем не менее, американцам как-то удалось сместить фокус внимания с вопроса о верности их предположений на вопрос о мерах по сдерживанию России. Сообщается, что обмен этой информацией произошел еще в начале ноября.

Напомним, что после этого в западных СМИ то и дело стали появляться публикации о якобы воинственных планах нашей страны по отношению к Украине. Однако в Кремле в ответ на это не раз подчеркивали, что подобные заявления безосновательны: Россия настроена исключительно мирно и ни на кого нападать не собирается.

Тем не менее, на Западе нас пока еще не слышат и даже говорят о введении новых санкций против России в случае вторжения на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что при нападении на Незалежную против нашей страны могут быть введены очень масштабные ограничения, которые не применялись ранее.

Ранее посол США в России Джон Салливан завил, что Джо Байден настроен на дипломатический диалог и все же хочет избежать новых санкций.