Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание

Глава государства публично поделился позицией по наиболее актуальным вопросам повестки дня.

Накануне президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Российский лидер вышел на связь с участниками мероприятия по видеосвязи, благодаря чему у зарубежных гостей площадки была возможность задать ему вопросы.

Обращения специалистов были связаны не только с экономической сферой. К примеру, Путин оценил опасность нового штамма коронавируса "омикрон", появившегося в ноябре в Южной Африке. По словам главы государства, его распространение замедлит восстановление мировой экономики после предыдущих волн. Он добавил, что уже поручил кабмину подготовить план действий в связи с появлением "омикрона", сообщает "Радио 1".

Участников форума, как и многих россиян, также интересовали планы политика на очередные президентские выборы в России в 2024 году, пишет RT. Владимир Путин напомнил, что Конституция предусматривает его право баллотироваться на новый срок, однако он пока не принял решения об участии в выборах. К тому же, по словам Путина, о намеченных на 2024 год событиях говорить еще рано.

"Не цель России — мое переизбрание", – заверил президент.

Также глава государства высказал мнение об основных факторах, стимулирующих рост цен на товары и услуги. Путин считает, что основной причиной ускорения инфляции стала слишком мягкая бюджетная политика ряда государств. Среди других причин он выделил повышенный спрос и закрытие государственных границ, затруднившее поставки товаров, передает телеканал "Царьград".