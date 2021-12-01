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Политика
Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание

Владимир Путин: Не цель России – мое переизбрание

Глава государства публично поделился позицией по наиболее актуальным вопросам повестки дня.
прочитано 379 раз

Накануне президент России Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Российский лидер вышел на связь с участниками мероприятия по видеосвязи, благодаря чему у зарубежных гостей площадки была возможность задать ему вопросы.

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Обращения специалистов были связаны не только с экономической сферой. К примеру, Путин оценил опасность нового штамма коронавируса "омикрон", появившегося в ноябре в Южной Африке. По словам главы государства, его распространение замедлит восстановление мировой экономики после предыдущих волн. Он добавил, что уже поручил кабмину подготовить план действий в связи с появлением "омикрона", сообщает "Радио 1".

Участников форума, как и многих россиян, также интересовали планы политика на очередные президентские выборы в России в 2024 году, пишет RT. Владимир Путин напомнил, что Конституция предусматривает его право баллотироваться на новый срок, однако он пока не принял решения об участии в выборах. К тому же, по словам Путина, о намеченных на 2024 год событиях говорить еще рано.

"Не цель России — мое переизбрание", – заверил президент.

Также глава государства высказал мнение об основных факторах, стимулирующих рост цен на товары и услуги. Путин считает, что основной причиной ускорения инфляции стала слишком мягкая бюджетная политика ряда государств. Среди других причин он выделил повышенный спрос и закрытие государственных границ, затруднившее поставки товаров, передает телеканал "Царьград".

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 08:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость911582
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да это не цель-цель сохранить путь России на развитие и процветание так делал и далает Путин-он когда нибудь уйдет а курс и политику надо сохранить
1

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