Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Суббота
2 октября
Лента новостей
11:42
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"
11:41
"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику
11:31
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН
11:03
Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле
11:03
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
10:55
Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым
10:51
"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете
08:51
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
06:12
День Трофима и Зосимы: что нельзя делать 2 октября
04:36
К чему снятся месячные
02:41
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи
00:23
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве
21:47
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
21:27
"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына
21:21
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице
21:16
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября
21:16
На складе в Новой Москве случился пожар на складе
20:41
В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"
20:37
Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию
20:04
В подмосковном Одинцово нашли два мумифицированных трупа
19:54
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши
19:51
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину
19:31
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть
19:02
Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО в Грузии
18:42
"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе
18:23
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
17:54
"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы
17:50
Тело актера "Глухаря" 22 дня пролежало в морге
17:32
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России
17:21
"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными
17:07
Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака
17:06
Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании
16:49
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
16:27
"Сумасшествие и помешательство разума": внебрачную дочь Пороховщикова предупредили о катастрофе
16:21
Втянуты Рудова, Харламов и Воля: в странной истории с сообщениями о наркотиках поставлена точка
15:42
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской
15:33
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
15:32
Брал Берлин и мечтал быть актером: как сложилась судьба звезды "Место встречи изменить нельзя" Алексея Миронова
15:06
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным
14:48
Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке
14:42
Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие
14:34
"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады
14:34
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
14:31
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
14:17
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
14:09
Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий
14:04
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
14:00
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
13:56
"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
Эпатажный скандалист Моргенштерн стал ведущим федерального телеканала
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"

Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"

Убийство офицера КГБ при попытке силовиков схватить оппозиционера привело сторонников режима в ярость.
прочитано 69 раз

Накануне в Минске прошла церемония прощания с сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Дмитрием Федосюком, который погиб в ходе операции по штурму оппозиционера Андрея Зельцера. На мероприятии присутствовал бывший глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии и депутат Палаты представителей, генерал-майор Олег Белоконев.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

В ходе своего выступления Белоконев заявил, что власти слишком милосердны по отношению к несогласным и "им подобным", отметив, что противники режима действуют вне закона, в то время как правоохранители придерживаются законодательства. Он процитировал знаменитое высказывание президента России Владимира Путина в адрес террористов, призвав "мочить в сортире" недовольных. По мнению военачальника, за одного погибшего силовика следует ликвидировать десятками и сотнями, чтобы другим было "не повадно".

"Может быть, грубо, но искренне", – резюмировал Олег Белоконев.

Примечательно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, отчаянно скорбевший по погибшему бойцу "Альфы", на церемонию не приехал. Однако в ходе совещания 1 октября он пообещал "не прощать этим мерзавцам гибель этого парня".

Напомним, что 28 сентября сотрудники КГБ штурмовали квартиру 31-летнего оппозиционера, программиста Андрея Зельцера в Минске. В ходе операции произошла перестрелка, в результате которой был убит боец спецподразделения "Альфа" Дмитрий Федосюк и сам Зельцер. В квартире также находилась супруга программиста, которая была задержана.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 11:42 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете

Артист расставил все точки

Шоу-бизнес

"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой

Коллеги работали вместе
Шоу-бизнес

Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

В семье телеведущей случилась беда
Шоу-бизнес

"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

Женщина одержала победу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+