Эрдоган восхитил первым сообщением в "Телеграм"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджере "Телеграм" и привел пользователей Сети в восхищение первым же сообщением. Турецкий лидер опубликовал на своем канале фотографию кота, передает "Царьград". Таким образом политик показал себя знатоком интернета, поскольку в Сети к этим животным относятся с особенной теплотой.
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