Врач рассказал о состоянии здоровья Берлускони

Личный врач бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони рассказал о состоянии здоровья политика. "Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается", – цитирует RT Альберто Дзангрилло. Ранее у бывшего премьер-министра Италии обнаружили коронавирус. Анализы показывают, что политику становится лучше.
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