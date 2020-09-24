Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соответствующую заявку отправил 10 сентября в штаб-квартиру комитета в Осло писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на эту премию выдвигают совершенно разных людей. "Если решение будет принято – прекрасно", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".
Ранее стало известно о номинации блогера Алексея Навального. В его поддержку высказались сразу несколько профессоров престижных университетов, которые занимаются Россией.
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