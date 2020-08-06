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Политика
Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
С середины прошлого века принято считать, что США и Западная Европа – это монолитный геополитический лагерь, крепко спаянный надежными политическими и экономическими связями. На деле оказывается, что за благопристойным фасадом союзнических отношений скрывается слежка Соединенных Штатов за своими стратегическими партнерами в Европе. Главные роли здесь принадлежат печально известному Агентству национальной безопасности США и Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), развернувшим на территории Старого Света кипучую активность при помощи агентов спецслужб и многочисленных киберпреступников.
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Сотрудники американских спецслужб работают под дипломатическим прикрытием по всему миру, в том числе в Европе. Одно их хакерских подразделений Центрального разведывательного управления находится на территории генконсульства США в городе Франкфурт-на-Майне.

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Благодаря утечке материалов из центра киберразведки ЦРУ стало известно, что американцы взламывают устройства на базе Windows, iOs и Android и даже телевизоры Samsung, превращая гаджеты и электронику в прослушивающие устройства. Сфера деятельности окопавшихся в Западной Германии заокеанских "дипломатов" – Европа, Азия и Ближний Восток.

Для незаконного доступа к конфиденциальной информации американцы используют структуры, созданные совместно с европейцами на территории их стран. Например, один из основных плацдармов АНБ на территории Старого Света находится в германском Грисхайме – там расположен Европейский центр криптологии. Оттуда ведется слежка за немецкими политиками и представителями крупных компаний.

ЦРУ неоднократно оказывалось в центре международных скандалов из-за незаконной деятельности на территории других стран. Так, в начале этого года стало известно об операции "Рубикон", в рамках которой на протяжении более полувека Центральное разведывательное управление США вместе с германской разведкой получала доступ к секретной переписке военных и дипломатов из разных стран мира.

Схема была нехитрой: в оборудование швейцарской компании Crypto AG, поставляющей шифровальные устройства в более чем 120 стран, внедрялись специальные уязвимости. С их помощью минимум до 2012 года американцы и их друзья из немецких спецслужб получали конфиденциальные данные из разных уголков света.

Как оказалось, следили спецслужбы США не только за актуальными и потенциальными противниками, но и за своими союзниками – в числе клиентов швейцарской компании был ряд европейских стран.

Масштабы утечки были колоссальные. Как свидетельствуют бывшие сотрудники разведок, через оборудование компании проходила чуть ли не половина секретной мировой дипломатической переписки. Сейчас в Crypto AG ведется внутреннее расследование. Но выхлоп от этого, видимо, будет минимальным. США на правах сильного давно игнорируют международное право, поэтому шансы, что против зарвавшихся американских спецслужб будут применены какие-то санкции, увы, невелики.

Широкой общественности о "шалостях" ЦРУ и АНБ стало известно в 2013 году. Как отмечал ныне скрывающийся в России бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден, минимум в течение 11 лет, с 2002 по 2013 годы, американские спецслужбы прослушивали секретные каналы правительства ФРГ и даже телефон германского канцлера.

По словам Сноудена, для слежки использовалась автоматизированная система сбора и записи данных Nymrod. С помощью размещенных в американском посольстве в Берлине шпионских устройств Соединенные Штаты получили доступ к конфиденциальной информации. Разгорелся скандал, канцлер ФРГ Ангела Меркель как бы нехотя выступила с легкой критикой действий заокеанских союзников. Дескать, друзей прослушивать нельзя.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com

Однако никаких санкций против американских спецслужб применено не было. Германская прокуратура начала расследование, но через два года объявила о закрытии дела, объяснив это "отсутствием доказательств". Еще бы, ведь Ангела Меркель предоставлять следствию телефон отказалась. Видимо, старший брат в лице Вашингтона гневно пригрозил пальчиком, после чего европейские союзники вынуждены были проглотить горькую пилюлю и замять дело.

Прекратили ли американцы после такого грандиозного скандала наглую слежку за европейцами? Как бы не так. В 2015 году разгорелся новый скандал. В результате кибератаки в чужие руки попала конфиденциальная переписка германских политиков. Но сведений об организаторах преступления нет.

"При этом эксперты сходятся во мнении, что атрибуция является сложным процессом и зачастую идентифицировать личности злоумышленников фактически невозможно. А подделать почерк определенной хакерской группировки, по мнению специалистов, для профессионалов не составляет особого труда", – пишут "Аргументы и факты".

Что нужно делать, когда нет доказательств? Правильно, сваливать вину на Москву и обвинять во всем мифических русских хакеров. Так и поступили западные СМИ.

Как обычно, доказательствами не заморачивались. "Доказательная база" подобных обвинений представлена выражениями вроде "по данным анонимных источников", "предположительно" и прочее. В общем, все в лучших традициях пресловутого "хайли лайкли". Видимо, редакции западных СМИ считают своих читателей круглыми идиотами, раз готовы скармливать им откровенно лживую пропаганду.

Но гораздо более серьезная проблема состоит в том, что на основании откровенной лжи и провокаций европейцы готовы жертвовать выгодными экономическими и политическими связями с Москвой и вводить антироссийские санкции в угоду Вашингтону. На радость "старшему брату" прострелю себе ногу.

Примечательна ситуация с совместным российско-германским проектом "Северный поток-2". В случае с газопроводом Берлин впервые за долгие десятилетия решился продемонстрировать свою политическую субъектность и стал защищать проект, который требуют остановить американцы.

С другой стороны, ссориться с Вашингтоном очень не хочется. Поэтому стараясь доказать свою лояльность Белому дому, Берлин предлагает ввести очередные антироссийские санкции.

Германия находится под сильным давлением Соединенных Штатов, которые продолжают шпионить за немцами, уверены эксперты. Даже после скандала с прослушкой Меркель Вашингтон отказался подписывать с Берлином договор о взаимном запрете шпионажа – "No Spy соглашение". Вот такие союзнические отношения. Врагам не пожелаешь.

Автор: 6 августа 2020, 15:43 Источник: "Аргументы и факты" ✓ Надежный источник

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