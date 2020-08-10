В КГБ Белоруссии сообщили о предотвращении покушения на Тихановскую

Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил о предотвращении покушения на главную соперницу Александра Лукашенко на президентских выборах – Светлану Тихановскую. По его словам, для этого в штаб оппозиции направили более сотни сотрудников спецслужбы.
Вакульчик сообщил, что агенты комитета перехватили сообщение в Сети, в котором говорилось о необходимости "сакральной жертвы". Он также заверил, что его автор уже вычислен и вскоре будет задержан.
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