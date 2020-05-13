Администрация "Инстаграм" снова удалила страницу Рамзана Кадырова

Администрация социальной сети "Инстаграм" вновь удалила аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители компании "Фейсбук", владеющей порталом, пояснили, что решение было принято из политических соображений.
Руководство соцсети отметило, что страница Кадырова была удалена с целью исполнения антироссийских санкций США. При попытке зайти в профиль чеченского лидера на экран выводится сообщение о том, что страница недоступна.
Стоит отметить, что аккаунт политика блокируют не в первый раз. Ранее страница была удалена в 2018 году, однако ее восстановили.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?