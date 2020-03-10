Захарова спустила итальянцев с небес после едкого призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление послов Италии. Они просили по возможности не посещать Россию в связи с новыми мерами властей Москвы из-за эпидемии коронавируса.
"Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря", – написала она в "Фейсбуке".
НСН пишет, что к публикации Захарова добавила ссылку на аккаунт дипмиссии в Италии, где идет речь о предпринятых итальянскими властями мерах из-за распространения коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил в понедельник о введении карантинных мер на всей территории страны.
Отметим, что Италия занимает второе место по количеству случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили более чем у 9,1 тысячи граждан. Из них умерло 463 человека. Больше всего заболевших находится в Китае. Там новый вирус выявлен у 80 тысяч человек, скончались более 3 тысяч.
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