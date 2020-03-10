Захарова спустила итальянцев с небес после едкого призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Мария Захарова высказалась по поводу рекомендаций итальянского посольства не посещать Россию. Всему виной стал пресловутый коронавирус.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление послов Италии. Они просили по возможности не посещать Россию в связи с новыми мерами властей Москвы из-за эпидемии коронавируса.

"Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря", – написала она в "Фейсбуке".

НСН пишет, что к публикации Захарова добавила ссылку на аккаунт дипмиссии в Италии, где идет речь о предпринятых итальянскими властями мерах из-за распространения коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил в понедельник о введении карантинных мер на всей территории страны.

Отметим, что Италия занимает второе место по количеству случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили более чем у 9,1 тысячи граждан. Из них умерло 463 человека. Больше всего заболевших находится в Китае. Там новый вирус выявлен у 80 тысяч человек, скончались более 3 тысяч.