Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости

Италия стала первой страной в Европе, которую охватила эпидемия коронавируса. Мгновенно возникшую панику многие объясняли памятью народа об эпидемиях чумы, уносившей половину населения страны.

Ужасы чумы описывают Боккаччо в Декамероне, Алессандро Мандзони в романе "Обрученные", а также многочисленные полотна Итальянских художников разных эпох. Про эпидемию испанки, прокатившуюся в прошлом веке по миру и по Италии в частности, мне рассказывал профессор, чей дедушка был единственным выжившим ребенком в семье. За всю жизнь потом он не выпил ни капли воды, предпочитая вино, и считая, что оно защищает от всех вирусов и бактерий. Дожил до 98 лет. Но сейчас не о дедушке и национальных методах лечения, а о "наследии" чумы в итальянском искусстве.

Чума опустошала Европу, оставляя после себя отчаяние и грусть. Сотни художников погибли в середине XIV века (эпидемия была между 1347 и 1352), а выжившие и чудом избежавшие болезни, испытывали страх перед Черной смертью. Поэтому большинство картин этого периода представляло триумф смерти, ужас на полотнах усиливался благодаря царившему в искусстве реализму. Излюбленной темой полотен XIV века была сцена умирания, где умирающий окружен траурной церемонией.

Чума вернулась и во время Ренессанса, тогда многие художественные произведения начали снова отображать смерть во всех нюансах. Начиная с XIV, "Страшная дама" присутствует на многих полотнах в виде груды трупов, движущихся скелетов, ужасающих животных, даже если на картине, казалось бы, изображено веселое застолье.

Фреска Матия Прети на воротах Неаполя посвящена эпидемии чумы в этом городе в 1656 году. Тогда она унесла жизни больше половины горожан. На фреске святые в молитве обращены к Деве Марии с просьбой остановить трагедию.

Неаполитанский художник Микко Спадаро, переживший эпидемию, благодарит Святых за конец чумы.

Пауль Фюрст на гравюре 1656 года изобразил доктора Римской чумы. Доктор изображен в типичном облачении: плащ, перчатки, защитные очки, маска, содержащая ароматические вещества. Одеяние, которое, впрочем, вполне подойдет под сегодняшнюю эпидемиологическую обстановку в Италии.

Травмы эпох повлияли на воображение художников на многие десятилетия и остались в культуре. Время сохранило наследие для потомков.

Сегодня большая часть севера страны находится в "красной зоне", то есть закрыта на карантин: не въехать, не выехать. И пока другие страны считают первые случаи заражения коронавирусом, Италия учится жить в новых реалиях. А они таковы: музеи, театры, выставки закрыты, бары и рестораны должны гарантировать минимальное расстояние в один метр между посетителями и работают до 18:00.

Ситуация в стране открывает двери новым художественным экспериментам. Так, руководство Миланского триеннале объявило о креативным решении в сложившейся чрезвычайной ситуации. Триеннале окрестили в честь произведения Боккаччо "Декамерон: истории эпохи новой черной чумы". В оригинальном повествовании рассказывается о группе молодых людей, которые в 1348 году сбежали из Флоренции от черной чумы и в течение десяти дней по очереди рассказывали истории, чтобы скоротать время. Триеннале пригласила художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов, певцов, писателей, режиссеров и журналистов "заселить" пустые пространства, придумать и рассказать свою историю. Все "новеллы" Триеннале "Декамерон" будут транслироваться ежедневно в прямом эфире в Instagram.

Закрытие театров подсказало руководству небольшого театра в городе Реджо Эмилия MaMiMò выложить видеозаписи спектаклей прошлых лет на сайт. "Это начало нового трудного пути",– считает руководство театра и сравнивает свое решение с действиями главного героя "Алой чумы" Джека Лондона, который покидает свое убежище, где у него была вся пища и вода, в которой он нуждался, чтобы искать других выживших.