В Европе не осталось стран без коронавируса

В Европе не осталось ни одного государства без коронавируса. До недавнего времени последней страной Евросоюза, где инфицированных не было, оставался Кипр.
Из-за вспышки нового коронавируса приходится идти на крайние меры. Европарламент решил, что пленарная сессия продлится один день вместо обычных четырех. Она пройдет 10 марта и ограничится дебатами, пишет РИА Новости.
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