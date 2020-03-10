В Европе не осталось стран без коронавируса

В Европе не осталось ни одного государства без коронавируса. До недавнего времени последней страной Евросоюза, где инфицированных не было, оставался Кипр.

Из-за вспышки нового коронавируса приходится идти на крайние меры. Европарламент решил, что пленарная сессия продлится один день вместо обычных четырех. Она пройдет 10 марта и ограничится дебатами, пишет РИА Новости.