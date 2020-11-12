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Политологи предсказали

Политологи предсказали "Справедливой России" тяжелые времена

Сергей Миронов. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Справедливой России" предстоит сложная конкуренция на предстоящих выборах в Госдуму. Политологи отмечают глубокий политический кризис партии. Перспективы эсеров аналитики обсудили на онлайн-конференции в Москве.
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На выборах в нижнюю палату парламента в 2016 году "Справедливая Россия" набрала 6,22% голосов. С тех пор электоральный потенциал партия не нарастила – в среднем за нее хотят голосовать 5-6% граждан, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Эксперт констатировал ухудшение имиджа партии в общественном сознаниии. Более 50% россиян не допускают для себя голосование за СР, и этот показатель стабилен, уточнил

"Эта партия ситуативная по своей модели голосования. За нее принимают решение голосовать уже на избирательном участке, во многом в зависимости от текущего эмоционального состояния", – рассказал социолог в ходе онлайн-конференции ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица" в МИА "Россия сегодня".

Причиной ослабления позиций партии Мамонов назвал низкую резонанскую деятельность, усиление разочарования избирателей, дистанцированность эсеров от населения и деморализацию облика СР.

"70% россиян заявляют, что "Справедливая Россия им не интересна, а 96% респондентов не смогли назвать ни одного достижения партии", – привел социолог данные исследований.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев считает, что озвученные цифры могли быть еще хуже. Политолог указал на глубочайший системный кризис "Справедливой России".

"Партия претендовала на главную социал-демократическую силу России. Но идеология потерялась за набором популистских инициатив", – пояснил Матвейчев.

Еще одна проблема "Справедливой России" – тяжелый кадровый голод, уверен аналитик. "Интересных фигур в партии нет, не ведется работа с молодежью. Создается впечатление, что партия не нацелена на будущее", – рассуждает политолог.

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

С таким набором проблем в Госдуму следующего созыва эсеры могут не попасть. Политолог, эксперт по вопросам Интернета и социальных сетей Михаил Ковалев прогнозирует результат СР на выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году в районе 5% или ниже.

Справедливороссы пытаются эксплуатировать тему социальной справедливости, но предъявить им нечего, считает аналитик. Более того, на политическом поле появилось много молодых партий, которые хотят пройти в Думу на волне социальных лозунгов – эсерам предстоит тяжелая конкуренция, подчеркнул Ковалев.

Успех "Справедливой России" в 2011 году политолог объяснил заигрыванием с оппозицией. Спустя пять лет эсеры подверглись жесткой критике за то, что ходили с белыми лентами, а потом сменили их на георгиевские – избиратели увидели метания из одного лагеря в другой, напомнил Ковалев.

Со схожей оценкой выступил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его мнению, партия раздает бесконечные обещания, не подтвержденные делами. Это формирует неустойчивую группу избирателей эсеров, заявил эксперт.

Автор: 12 ноября 2020, 17:26

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