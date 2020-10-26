Распадется на три части: сделано предсказание о будущем Украины

Директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал о том, какая судьба может ожидать Украину в случае очередного масштабного политического кризиса. Страна может развалиться на три независимых друг от друга государства, передает "Царьград". Поводом задуматься о такой перспективе стал провал партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на прошедших выборах.
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