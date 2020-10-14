Путин поддержал частичное снятие российских санкций с Украины

Президент России Владимир Путин одобрил частичное снятие российских санкций с Украины, предложенное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Глава государства обратил внимание, что Россия готова к полному восстановлению экономических отношений с Незалежной.
"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", – заявил Путин на переговорах с членами правительства.
Российский лидер обратил внимание, что санкции не были инициативой Москвы, а лишь носили ответный характер, передает Ura.ru.
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