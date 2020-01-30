"Нужно выметать": Владимир Путин придумал наказание для чиновников-хамов

Владимир Путин уверен, что судить таких представителей власти нужно строже, чем обычных граждан. Президент России разъяснил свою точку зрения на встрече с общественностью.



Российский лидер прокомментировал идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству. Владимир Путин заявил, что нужно строже подходить к людям, которые хамят, но при этом занимают должностное положение.

При этом президент страны заметил, что в России уже есть законы, защищающие часть и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг. Он призвал выметать чиновников из власти за хамство. "Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты", – цитирует Владимира Путина "Интерфакс".

По словам главы государства, сегодня закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении должностных лиц, которых "нужно выметать из органов власти и управления". Отметим, что летом прошлого года Владимир Путин уже обращался к этой теме и требовал от властей не допускать хамства в отношении рядовых граждан.