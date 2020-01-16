Власти Китая отреагировали на отставку правительства России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан выразил позицию руководства Поднебесной по отставке российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Дипломат подчеркнул, что за время президентства Владимира Путина отношения между двумя странами стали более зрелыми и стабильными, сообщает RT.
Шуан выразили уверенность, что связи России и КНР не подвержены изменениям на международной арене или во внутренней политике государств. Он считает, что отношения стран будут развиваться и углубляться. Напомним, что правительство России подало в отставку накануне после оглашения послания президента Федеральному собранию.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать