Глава Крыма пригласил Зеленского в гости

Глава Крыма Сергей Аксенов возвал президента Незалежной Владимира Зеленского в гости. По его мнению, политик должен лично спросить крымчан, хотят ли они вернуться в состав Украины, передает URA.ru.

Аксенов напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте, поэтому он вполне может посетить полуостров, предварительно сообщив об этом МИД России. Глава республики подчеркнул, что остальным украинским политикам тоже было бы полезно побывать в Крыму, сообщает RT.