Близкий человек всадил нож в спину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. Пока в отношении политика расследуются 13 уголовных дел, его соратники под шумок покидают страну. В понедельник стало известно, что за границу уехал кум Порошенко и по совместительству бывший прокурор Юрий Луценко.



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