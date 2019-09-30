Близкий человек всадил нож в спину Порошенко

О, отъезде сообщил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко. По его словам, соратник Порошенко уехал в Великобританию.
По
официальной версии, Луценко уехал в Лондон "подтянуть английский
язык". Однако учитывая, в какой скандал вляпался бывший прокурор, в
подобную тягу к знаниям совсем не верится.
Журналист Ричард Энгель сообщил, что соратник Порошенко покинул Украину из-за внутриполитических разборок в США. Глава Белого дома Дональд Трамп и его адвокаты интересуются компроматом на бывшего вице-президента Джо Байдена – его вероятного противника на выборах-2020.
В Вашингтоне неоднократно просили Луценко начать расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings после государственного переворота.
Байденов подозревают в коррупции. Соратник Порошенко настаивал, что нарушений не было и отказался начинать расследование.
В ход пошла тяжелая артиллерия ��— ВИКТОР (@888VICTO888) September 28, 2019
"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если власти уволят прокурора, который расследовал деятельность компании его сына", – говорит голос за кадром.
В ролике фигурируют Порошенко, Зеленский и Арсений Яценюк.
�� Я осушу это болото
�� pic.twitter.com/w65salnJgL
При Порошенко компромат на Байдена Трампу получить не удалось. Возможность сдвинуть дело с мертвой точки у главы Белого дома появилась после победы Владимира Зеленского и его команды.
В телефонном разговоре в июле американский лидер просил украинского коллегу начать расследование против Байдена. Публикация компрометирующих материалов могла бы утопить карьеру бывшего вице-президента США и открыть Трампу путь ко второму сроку.
После того, как содержание разговора стало известно широкой общественности, в отношении американского лидера запустили процедуру импичмента. Впрочем, эксперты полагают, что шансов у противников Трампа мало. Более того, раздуваемая демократами шумиха вокруг Байдена может привлечь внимание к делам его семьи на Украине и в итоге обернуться против него.
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