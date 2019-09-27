Объявлено о бегстве трусливого Порошенко за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено более десяти уголовных дел, проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. В прессе объявили о бегстве политика за границу.



О неявке Петра Порошенко рассказала официальный представитель Бюро Анжелика Иванова. По ее словам, бывшего президента должны были допросить в качестве свидетеля. "О времени и дате допроса он был заблаговременно проинформирован предусмотренным УПК образом", – сказала она в эфире телеканала "Наш".



Отсутствие политика на допросе объяснил его адвокат Игорь Головань. Неявка в Бюро расследований связана с тем, что Порошенко в настоящий момент живет за границей, говорится в документе.

Журналисты уже успели назвать отъезд бывшего президента за границу бегством. "Порошенко сбежал от уголовных дел за границу" – с таким заголовком вышел материал на сайте телеканала "360".

Бывший президент ранее уже пропускал допросы. С каждым разом Порошенко и его адвокаты придумывают новые отговорки: то политик ссылался на занятость в Верховной раде, то он утверждал, что повестку на допрос ему доставили слишком поздно.

Эксперты не исключают, что если Порошенко продолжит бегать от следователей, то на допрос его могут доставить в принудительной форме. Работу правоохранителям сильно облегчит принятый недавно закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года.

После этого Порошенко имеет все шансы загреметь за решетку. Следствие в отношении бывшего президента ведется по 14 уголовным делам, в четырех из них политик пока находится в качестве свидетеля. Его положение стремительно ухудшается: недавно Печерский суд Киева наложил арест на завод "Кузня на Рыбальском", связанный с деятельностью Порошенко.