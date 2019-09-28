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Политика

Порошенко лишился ценного союзника

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера "тревожной новостью". Эксперт объяснил, почему увольнение американского дипломата стало серьезным ударом для предпринимателя.
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Накануне в прессе появилась информация о том, что Курт Волкер подал в отставку. Он сообщил о решении оставить пост спецпредставителя США по Украине после обнародования послания информатора о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отмечается, что в жалобе упоминалось имя дипломата.

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал известие об увольнении спецпредставителя "тревожной новостью". Политик добавил, что американский дипломат внес большой вклад в укрепление стратегического партнерствa Украины и СШA и "противодействие российской агрессии".

Отставку прокомментировал и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что уход Курта Волкера – это "по-настоящему реальная утрата". По его словам, американскому дипломату не была безразлична судьба Украины. "Большое спасибо, Курт. Очень жаль", – цитирует его телеканал "360".

 

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему уход Курта Волкера стал серьезным ударом для Петра Порошенко и его команды. "Он только и делал, что осуждал Россию и играл на стороне Киева. И был скорее спецпредставителем по подрыву Минских соглашений, чем по их выполнению", – рассказал он в Twitter.

Автор: 28 сентября 2019, 17:37
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