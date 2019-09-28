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Политика

Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сильно досталось за недавнее выступление в ООН. Речь главы государства за трибуной международной организации – неудачная пародия на его предшественника Петра Порошенко, считает киевский адвокат Татьяна Монтян. 
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В своем выступлении Владимир Зеленский подробно остановился на гибели в Донбассе певца Василия Слипака. Президент продемонстрировал пулю, которой якобы был убит артист.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Прежде чем произносить подобные речи, Зеленского стоило бы подумать головой, отметила Монтян. По ее словам, президент копирует своего предшественника, при этом рассказывая о человеке, "которому не сиделось в Париже и не пелось, а захотелось поехать пострелять сограждан из гранатомета".

Раскритиковала адвокат и рассуждения Зеленского о третьей мировой войне. Каждое поколение, испытавшее на себе вооруженные конфликты, прокладывает путь к новой войне, заявил президент.

Слова Зеленского Монтян назвала нелепой попыткой запугивания. "Боже, как страшно. В общем, спичрайтерам незачет, речь совершенно отстойная и ни о чем", – сказала юрист на своем ютуб-канале.

Неудивительно, что зал во время такого скучного выступления был наполовину пуст, заметила Монтян. Лучше бы президент сыграл половым органом на рояле – тогда и аншлаг бы был, пошутила адвокат.

Провал Зеленского в ООН доказывает, что недавний юморист не готов к большой политике, полагает юрист. "В общем, позорище", - резюмировала она.

С трибуны ООН в Нью-Йорке президент Украины выступил 25 сентября. Речь Зеленского мало чем отличалась от его предшественника: все те же выпады в адрес России и обвинения в "агрессии".

После выступления украинский лидер встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры двух президентов прошли на фоне громкого скандала с участием видного члена Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Американские СМИ обвинили американского лидера в давлении на Зеленского, чтобы тот выдал компромат на демократа.

Автор: 28 сентября 2019, 08:17
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Был Порошенко мой кумир
Теперь Зеленский мне милей
И пусть меня сожрёт вампир
Чтоб было Путину больней

Был Порошенко мой кумир
Тогда я был порохобот
Теперь Зеленский! Таков мир
Я перевёртыш, но не жмот

Украина - большой дурдом
Проводят там эксперимент
Промывка мозгов в доме том
Народ Украины больной пациент
А психиатор в нём президент

Украина страна вассал
Инструмент давления на Россию
Зеленский согласен, он маргинал
И выполняет чужую миссию

Украина страна вассал
Такой она долго будет
Холуём и холопом в ней каждый стал
Какая страна - такие и люди

Украина страна вассал
А в ней Зеленский президент
На избирателей "H A C C A Л"
Вот интересный прецедент

А кто Зеленский президент?
От украинцев получил доверие!
У Коломойского агент
И в этом точно нет сомнения

Зеленский интервью даёт у стенки:
"Бандера герой, а Путин враг"
Как Порубий и Порошенко
Молотит языком дурак

Зеленский бубнит заклинание:
"Больше санкций, на границе стенка"
Разрушить всё до основания
Но вот дурак как Порошенко

Холуй Зеленский умоляет
И жаждит провокации
Всё на Россию шавка лает
Скулит и клянчит санкции

Зеленский чешит языком:
"Угроза Северный поток"
В Европу газ весь целиком
По Украине только тёк

Северный поток закрыть
Этим нагадить России
У США его по дороже купить
Такая вассалов миссия

Вот Украинцам повезло
У них Зеленский президент
Он избирателям назло
Вредит и это прецедент

Северный поток закрыть
Россию этим наказать
Конечно этим навредить
И газ дороже покупать
Назло себе в карман H A C P A T Ь
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