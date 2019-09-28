Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН

В своем выступлении Владимир Зеленский подробно остановился
на гибели в Донбассе певца Василия Слипака. Президент продемонстрировал пулю,
которой якобы был убит артист.
Прежде чем произносить подобные речи, Зеленского стоило бы подумать головой, отметила Монтян. По ее словам, президент копирует своего предшественника, при этом рассказывая о человеке, "которому не сиделось в Париже и не пелось, а захотелось поехать пострелять сограждан из гранатомета".
Раскритиковала адвокат и рассуждения Зеленского о третьей мировой войне. Каждое поколение, испытавшее на себе вооруженные конфликты, прокладывает путь к новой войне, заявил президент.
Слова Зеленского Монтян назвала нелепой попыткой запугивания. "Боже, как страшно. В общем, спичрайтерам незачет, речь совершенно отстойная и ни о чем", – сказала юрист на своем ютуб-канале.
Неудивительно, что зал во время такого скучного выступления был наполовину пуст, заметила Монтян. Лучше бы президент сыграл половым органом на рояле – тогда и аншлаг бы был, пошутила адвокат.
Провал Зеленского в ООН доказывает, что недавний юморист не готов к большой политике, полагает юрист. "В общем, позорище", - резюмировала она.
С трибуны ООН в Нью-Йорке президент Украины выступил 25 сентября. Речь Зеленского мало чем отличалась от его предшественника: все те же выпады в адрес России и обвинения в "агрессии".
После выступления украинский лидер встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры двух президентов прошли на фоне громкого скандала с участием видного члена Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Американские СМИ обвинили американского лидера в давлении на Зеленского, чтобы тот выдал компромат на демократа.
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