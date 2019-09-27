Применили силу: Зеленский угодил в чудовищный скандал

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил журналист
Михаил Ткач. К посту он прикрепил скриншоты, на которых видно, как
пресс-секретарь Зеленского и его охранники отталкивают корреспондента Сергея
Андрушко.
Он пытался узнать у главы государства, что тот думает о визите руководителя президентской администрации Андрея Богдана в Россию вместе с премьер-министром Николаем Азаровым. Поездка состоялась в ноябре 2013 года, до событий на Майдане, сообщают украинские СМИ.
Инцидент с пресс-секретарем Зеленского возмутил журналистов. "Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!" – написал Ткач.Глава государства, уверен он, должен личным примером показать, как относиться к СМИ.
С момента избрания украинский лидер регулярно оказывается в центре скандалов. Так, в конце мая он встречался с шахтерами во Львовской области и пообещал поднять им зарплаты. Но дальше слов дело не пошло, возмущаются местные жители: горняки продолжают сводить концы с концами, а работать в шахтах все так же опасно.
Не в восторге украинцы и от законодательных инициатив Зеленского. В штыки жители страны восприняли инициативу Зеленского о создании свободного рынка земли. Предполагается, что с молотка в частные руки уйдет десятки миллионов гектаров черноземов.
Зеленский подвергся критике и за закон об импичменте. Документ детально расписывает процесс отстранения главы государства от власти. Однако пропрезидентское большинство в Верховной раде фактически делает импичмент Зеленского невозможным.
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