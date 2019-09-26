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Политика

Готовит оккупацию: Тимошенко разоблачила прохиндея Зеленского

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Фото: Дни.ру
Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко обрушилась с резкой критикой на президента Владимира Зеленского. Скандальная инициатива главы государства превратит Незалежную в колонию иностранных корпораций, уверена она. 
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Крупные зарубежные компании могут получить в собственность более 70% страны, заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Речь идет об инициативе Зеленского о свободной продаже миллионов гектаров плодородных черноземов.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

По ее словам, инициированный президентом законопроект имеет много лазеек для иностранных компаний. В частности, отметила Тимошенко, инициатива позволяет продавать землю в руки тех, кто имеет двойное гражданство.

Также она раскритиковала положение, согласно которому покупателями земли могут быть юрлица, созданные по украинскому законодательству. "Но мы все знаем, что 99% собственности на эту компанию будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", - пояснила Тимошенко.

Не согласна лидер "Батькивщины" и с тем, что компания с зарубежными инвестициями может приобрести до 210 тысяч гектаров земли. Но афилированные с этим предприятием лица могут фактически купить до миллиона гектаров. "Это утверждение и развитие аграрной олигархии, которая и сегодня разрушает аграрный сектор Украины", – раскритиковала Тимошенко инициативу Зеленского.

Из-за этого Украина может потерять более 70% своей территории, возмутилась бывший премьер-министр. Фактически это означает колонизацию страны, резюмировала политик.

О создании на Украине рынка свободной земли Владимир Зеленский говорил на совещании с членами правительства и депутатами в начале сентября. Соответствующий законопроект Верховная рада должна рассмотреть уже этой осенью.

Разрешить продажу десятков миллионов гектаров плодородных черноземов от Украины требует Международный валютный фонд. В организации назвали это условием получения новых кредитов. Эксперты полагают, что от продажи земли Киев может выручить порядка двух миллиардов евро, но Зеленский пустит эти деньги на обслуживание старых кредитов.

Автор: 26 сентября 2019, 22:30
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