Готовит оккупацию: Тимошенко разоблачила прохиндея Зеленского

Крупные зарубежные компании могут получить в собственность
более 70% страны, заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Речь идет об
инициативе Зеленского о свободной продаже миллионов гектаров плодородных
черноземов.
По ее словам, инициированный президентом законопроект имеет много лазеек для иностранных компаний. В частности, отметила Тимошенко, инициатива позволяет продавать землю в руки тех, кто имеет двойное гражданство.
Также она раскритиковала положение, согласно которому покупателями земли могут быть юрлица, созданные по украинскому законодательству. "Но мы все знаем, что 99% собственности на эту компанию будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", - пояснила Тимошенко.
Не согласна лидер "Батькивщины" и с тем, что компания с зарубежными инвестициями может приобрести до 210 тысяч гектаров земли. Но афилированные с этим предприятием лица могут фактически купить до миллиона гектаров. "Это утверждение и развитие аграрной олигархии, которая и сегодня разрушает аграрный сектор Украины", – раскритиковала Тимошенко инициативу Зеленского.
Из-за этого Украина может потерять более 70% своей территории, возмутилась бывший премьер-министр. Фактически это означает колонизацию страны, резюмировала политик.
О создании на Украине рынка свободной земли Владимир Зеленский говорил на совещании с членами правительства и депутатами в начале сентября. Соответствующий законопроект Верховная рада должна рассмотреть уже этой осенью.
Разрешить продажу десятков миллионов гектаров плодородных черноземов от Украины требует Международный валютный фонд. В организации назвали это условием получения новых кредитов. Эксперты полагают, что от продажи земли Киев может выручить порядка двух миллиардов евро, но Зеленский пустит эти деньги на обслуживание старых кредитов.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Самая некрасивая женщина в мире
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Девчонки, помогите придумать!
Ксения Собчак наш будущий президент?